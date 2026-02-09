Antholz (dpa) – Die wegen Betruges verurteilte Biathletin Julia Simon aus Frankreich hat nach ihrem ersten Olympiasieg einen seltenen Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben. «Ich habe sehr viele Emotionen», sagte die 29-Jährige nach dem Gold-Coup mit der französischen Mixed-Staffel im italienischen Antholz: «Ich fühle mich großartig, denn ich bin wieder stark genug, um eine olympische Staffel ins Ziel zu bringen.»

Simon lief als Schlussläuferin mit deutlichem Vorsprung vor Italien und Deutschland über die Ziellinie und schaffte es bei Winterspielen gemeinsam mit Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet und Lou Jeanmonnot ganz nach oben. «Ich bin sehr froh, ein Teil des Teams zu sein. Das ist nicht leicht, weil wir sehr viele gute Athleten sind», sagte die zehnmalige Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin von 2023. Besonders pikant ist, dass sie ausgerechnet Justine Braisaz-Bouchet noch aus dem Team verdrängte.

Simon bekommt Haftstrafe auf Bewährung

Erst im Herbst hatte sie gestanden, mit gestohlenen Kreditkartendaten von Braisaz-Bouchet sowie einer Team-Physiotherapeutin Waren im Wert von rund 2.500 Euro im Internet bestellt zu haben. Simon war daraufhin von einem Gericht zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden.

Entsprechend schwierig war ihr Stand im Team – auch schon in den Monaten seit Bekanntwerden dieses Zwischenfalls. «Wir sind Wettkämpfer, es ist niemand freundlich zu mir», hatte Simon im Dezember gesagt.

Sie war vom französischen Skiverband zusätzlich auch mit einem sechsmonatigen Wettkampf- und Trainingsverbot belegt worden – allerdings gab es fünf Monate davon auf Bewährung. Simon hatte so den Saison-Auftakt in Schweden verpasst, sich danach aber sportlich enorm gesteigert und scheint nun bei Olympia in Bestform zu sein.