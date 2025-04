Podgorica (dpa) – Anna Monta Olek und Erik Abramov haben dem deutschen Judo-Team bei der Europameisterschaft in Montenegro weitere Medaillen erkämpft. Olek gewann in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm Silber, Abramov holte in der Klasse über 100 Kilogramm Bronze.

Die 22-jährige Olek musste sich nach drei Siegen erst im Finale der portugiesischen Olympia-Dritten Patricia Sampaio geschlagen geben. Der 25-jährig Abramov setzte sich in seinem kleinen Finale gegen Ushangi Kokauri aus Aserbaidschan durch.

Die EM in Podgorica endet mit einem Mixed-Team-Event am Sonntag. Die deutsche Mannschaft steht aktuell bei drei Medaillen. Am Donnerstag hatte Seija Ballhaus in der Klasse bis 57 Kilogramm überraschend Gold geholt.