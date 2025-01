Siegemund verpasst Achtelfinale der Australian Open

Für einen dritten Sieg reicht es bei Laura Siegemund nicht. Für die Außenseiterin sind die Australian Open beendet. Ein Erfolg war der Start in Melbourne dennoch.

Melbourne (dpa) – Laura Siegemund hat das Achtelfinale der Australian Open verpasst. Die 36-Jährige war in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa nahezu chancenlos und verlor nach nur 92 Minuten mit 1:6, 2:6.

Für die Weltranglisten-97., die ihren Fokus schon länger auf die Doppel-Wettbewerbe legt, war aber schon der Drittrunden-Einzug ein großer Erfolg. Auf dem Weg dorthin hatte die Schwäbin unter anderem die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen geschlagen und damit für eine der größten Überraschungen des Turniers gesorgt.

Von Beginn an unter Druck

Gegen die an Nummer 27 gesetzte Pawljutschenkowa fand Siegemund in der John Cain Arena nur schwer in die Partie und verlor den ersten Satz klar. Auch eine längere Toilettenpause und ein Wechsel des Outfits brachte keine Besserung. Anders als gegen Zheng fand Siegemund diesmal kein taktisches Mittel, um die Favoritin aus dem Konzept zu bringen.