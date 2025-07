Mit der Gelassenheit im fortgeschrittenen Tennis-Alter stehen Laura Siegemund und Jan-Lennard Struff vor großen Partien in Wimbledon. Ihr Rezept für die Freizeitgestaltung in London ist ähnlich.

London (dpa) – Für ihre großen Drittrunden-Auftritte in Wimbledon setzen Jan-Lennard Struff und Laura Siegemund auf ein ähnliches Freizeitprogramm: Entspannung im Südwesten Londons statt Ausgehen in der Innenstadt. «Ich bestelle mir was zu essen, ich habe gar keine Lust mehr irgendwo hinzufahren», berichtete Struff vor dem Höhepunkt in der dritten Runde gegen den Topfavoriten Carlos Alcaraz. «Ich mache mir einen ruhigen Abend und setze mich in den Garten.»

Mit 37 (Siegemund) und 35 (Struff) sind die beiden jeweils die ältesten deutschen Einzelteilnehmer bei Damen und Herren – und die einzigen noch verbliebenen. Ein Achtelfinaleinzug beim Rasen-Klassiker wäre für sie jeweils eine Premiere.

Siegemund: «Freue mich meines Lebens wie ein Schnitzel»

Mit der Routine zahlreicher Teilnahme sind die Verlockungen der englischen Hauptstadt da weit weg. «Es kommt mit dem Alter, man hat es schon fünfmal gesehen», sagte Siegemund vor ihrer Partie gegen die Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA. «Ich muss meine Körner sparen, ich sitze abends bei meinen Leuten auf die Terrasse, lese ein Buch und freue mich meines Lebens wie ein Schnitzel. Das liegt mir mittlerweile mehr als im (Riesenrad) London Eye eine Runde zu drehen. Da bin ich gemütlicher geworden.»

Sowohl Struff und Siegemund wohnen bei einer Londoner Familie, wenige Minuten von der traditionsreichen Anlage an der Church Road entfernt.