Tennisprofi Yannick Hanfmann muss in seiner Erstrundenpartie in Wimbledon Rückschläge wegstecken. Doch der Karlsruher schafft eine Premiere. Für Laura Siegemund ist diesmal früh Schluss.

London (dpa) - Ein Jahr nach ihrem märchenhaften Viertelfinal-Einzug hat Tennisspielerin Laura Siegemund in Wimbledon eine Erstrunden-Niederlage hinnehmen müssen. Die Schwäbin musste sich der favorisierten Top-30-Spielerin Elise Mertens aus Belgien mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.

«Letztes Jahr waren natürlich außergewöhnlich gute zwei Wochen für mich. Ich kann nicht unbedingt erwarten, dass ich so wieder spiele», hatte die 38-Jährige zuvor gesagt.

Hanfmann: «Alle happy»

Yannick Hanfmann meisterte dagegen sein unangenehmes Auftaktmatch gegen den französischen Aufschlagspezialisten Giovanni Mpetshi Perricard. Dank eines 6:7 (6:8), 7:6 (11:9), 6:2, 6:3 erreichte der Karlsruher erstmals beim Londoner Rasenklassiker die zweite Runde. Nun trifft er nach seinem Erfolg in 2:41 Stunden am Donnerstag auf Karen Chatschanow aus Russland.

«Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe ein paar Freunde hier. Die sind alle happy und trinken wahrscheinlich noch ein, zwei Bierchen», sagte Hanfmann bei Prime. «Vielleicht feiere ich heute auch noch ein bisschen.»

Hanfmann dreht nach Frustmoment die Partie

Knackpunkt war der gewonnene zweite Satz. Hanfmann leistete sich zunächst eine Schwäche bei eigenem Aufschlag, kassierte das Break zum 3:4. In der Pause beim Seitenwechsel ließ er seinen Ärger an seinem Käppi aus, mit dem er mehrmals auf die Bank schlug. Im Tiebreak stand der Weltranglisten-56. zwar kurz vor dem nächsten Satzverlust, holte sich aber doch den zweiten Durchgang und stellte sich dann immer besser auf den Aufschlag seines Kontrahenten ein.

Hanfmann folgte damit Jan-Lennard Struff in die zweite Runde, der Sauerländer hatte das Weiterkommen am Montag perfekt gemacht. Bei den Frauen spielt nach einem Auftakterfolg Tatjana Maria um den Drittrunden-Einzug.