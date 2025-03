Sieg in Kanada: Skicrosser Wilmsmann in Weltcup nun vorn

Ein deutscher Skicrosser hat gute Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Florian Wilmsmann siegt beim Weltcup in Kanada und ist nah dran an der Kugel. Zuerst aber steht ein Highlight an.

Craigleith (dpa) – Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann hat den zweiten Weltcup in Kanada für sich entschieden und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Zwei Rennen vor Saisonende hat der Oberbayer damit gute Chancen, sich als erster Deutscher die begehrte Kristallkugel zu sichern. Zudem unterstrich der 29-Jährige seine gute Form vor den Weltmeisterschaften, die am nächsten Wochenende in der Schweiz anstehen.

Im kanadischen Craigleith setzte sich Wilmsmann im Finale vor den zwei Lokalmatadoren Reece Howden und Kevin Drury durch; tags zuvor war er im ersten Rennen Vierter geworden.

In der Gesamtwertung führt der Deutsche nun mit zwölf Punkten Vorsprung auf Howden und 25 Zähler vor Weltmeister Simone Deromedis aus Italien. Die letzten zwei Weltcup-Rennen stehen Ende März in Idre Fjäll in Schweden an.