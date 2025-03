Jelgava (dpa) – Bob Hanning hat ein erfolgreiches Debüt als Trainer der italienischen Handball-Nationalmannschaft gefeiert und die Chancen der Azzurri auf die erste EM-Teilnahme seit 1998 erheblich verbessert. Im ersten Spiel unter der Leitung des früheren DHB-Vizepräsidenten gewannen die Südeuropäer ihr Qualifikationsspiel gegen Lettland mit 35:30 (17:15).

Die ersten beiden Teams der Vierergruppe sind sicher für die EM 2026 qualifiziert. Auch die vier besten Drittplatzierten aus den insgesamt acht Gruppen sind in Dänemark, Norwegen und Schweden dabei.

Nach drei der insgesamt sechs Qualifikationsspielen ist Italien punktgleich mit Serbien und Spanien. Am Sonntag treffen Italien und Lettland im Rückspiel auf Sardinien erneut aufeinander.

Hanning: Ich weiß, wie Erfolg funktioniert

Italien hatte im Januar bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren mit dem Einzug in die Hauptrunde viele überrascht und landete am Ende auf Platz 16. Hanning will die Südeuropäer nun zu einem Dauergast bei Großereignissen machen.

«Ich glaube, ich weiß, wie Erfolg funktioniert und wie man Erfolg wahrscheinlicher macht. Ich habe gar keine Idee, wie das scheitern könnte», hatte er vor seinem Debüt gesagt. In Deutschland führte Hanning den VfL Potsdam aus der 3. Liga ins Oberhaus.