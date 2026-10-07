Sie haben zwar reichlich von sich reden gemacht, doch schon monatelang keine Autos mehr verkauft. Aber nun ist die Durststrecke bei Jaguar vorbei und der Type 01 geht an den Start.

Kronberg (dpa/tmn) – Jaguar meldet sich zurück und bringt nach Monaten der Marktabstinenz endlich wieder ein Auto in den Handel. In New York hat der britische Hersteller die Serienfassung der Studie Type 00 präsentiert, die seit über einem Jahr mit ihrem radikalen Design die Gemüter erhitzt und mit ihrer eigenwilligen Kommunikationskampagne so manche Fans verstört.

Als Gran Turismo soll sie nun aber bald unter dem Namen Type 01 ab 165.000 Euro in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Bestellungen sind ab Anfang 2027 möglich. Auf dem Weg in die Serie behält der rund 5,30 Meter Luxusliner sein markantes Design mit der langen Haube, dem flachen Dach und dem schrägen Heck, wird aber in der Serie zu einem Viertürer.

Trotzdem soll es bei 3,20 Metern Radstand auch im Fond geräumig zugehen, stellen die Briten in Aussicht. Dazu gibt es ein radikal reduziertes Cockpit mit weitgehend digitalisierter Bedienung, das sich von manchen Neulingen aus China allerdings durch Noblesse und Finesse bei Materialauswahl und Verarbeitung unterscheiden will.

Das stärkste Jaguar-Modell bislang – mit 1.030 PS

Bei der Technik setzen die Briten auf eine 850-Volt-Architektur mit einem 118 kWh großen Akku für Normreichweiten von über 700 Kilometern und Ladeleistungen von 350 kW. Die Akkus speisen zwei Motoren, die den Hoffnungsträger mit 757 kW (1.030 PS) und 1.365 Nm zum bislang stärksten Modell in der Markengeschichte machen. Damit beschleunigt der Type 01 laut Jaguar in 3,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und ermöglicht ein Spitzentempo von etwa 260 km/h.



Nachdem die Briten jetzt über ein Jahr keine Autos verkauft haben, markiert der Type 01 den lange erwarteten Neuanfang. Aber er soll nicht lange alleine bleiben. Sondern um den Kunden mehr Auswahl und dem deutlich geschrumpften Händlernetz mehr Möglichkeiten zu bieten, wird es schon bald noch eine zweite Karosserievariante geben, stellt Jaguar in Aussicht. Zwar nennen die Briten keine weiteren Details, doch rechnet alle Welt mit einem SUV.