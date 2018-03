SicheRZuhause – Unsere Serie zum Thema Einbrüche und Prävention

Mit einer großen Serie widmen wir uns dem Thema Einbrüche und sprechen mit Experten über mögliche Präventionsmaßnahmen. In unserem wöchentlichen Einbruchsradar machen wir die aktuellen Zahlen per Mausklick deutlich.

Foto: dpa

Die Zahl der Einbrüche in Rheinland-Pfalz steigt seit Jahren deutlich an. Und kaum ein Täter wird erwischt. 2015 wurden im Land gerade mal 15,3 Prozent aller Fälle aufgeklärt. In der Bevölkerung bleibt eine gefühlte Unsicherheit. Den ganzen Herbst über berichten wir über dieses Thema, erläutern in Statistiken Fallzahlen, nennen Hintergründe und geben Servicetipps.

