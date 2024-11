Sicherheitsvorkehrungen für israelisches Basketball-Team

Israelische Fußballfans und deutsch-jüdische Sportler sind zuletzt im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt angefeindet worden. In Berlin steht ein Basketballspiel an, die Polizei bereitet sich vor.

Berlin (dpa/bb) – Das Euroleague-Basketballspiel Alba Berlin gegen die israelische Mannschaft Maccabi Tel Aviv wird von der Polizei mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen gegen antiisraelische und antisemitische Aggressionen geschützt. Von Mittwochnachmittag bis Freitagmorgen gibt es weiträumige Absperrungen des Hotels der israelischen Mannschaft in Berlin-Mitte und zeitweise auch der Arena nahe dem Ostbahnhof, wo am Donnerstagabend gespielt wird. Das teilte die Polizei mit.

Zum Teil werden Straßen und Gehwege gesperrt, Autos und andere Fahrzeuge dürfen nicht abgestellt werden. Auch Müllbehälter dürfen nicht stehen bleiben. Anwohner müssen ihre Ausweise vorzeigen. Demonstrationen sind in den Bereichen nicht erlaubt. Die Polizei empfiehlt, die Bereiche um die Axel-Springer-Straße und die Uber-Arena weiträumig zu umfahren.

Vorfälle in Amsterdam und Berlin

In den vergangenen Wochen kam es bei Sportveranstaltungen mit israelischen und auch deutsch-jüdischen Mannschaften zu Pöbeleien und Gewaltausbrüchen. In Amsterdam wurden israelische Fußballfans angegriffen. In Berlin-Neukölln wurden Spieler einer deutsch-jüdischen Fußball-Jugendmannschaft antisemitisch beschimpft.