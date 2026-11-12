Irgendwann muss Treppensteigen geübt werden - doch zunächst gilt für Babys und Kleinkinder: bloß wegbleiben von den Stufen. Beim Sichern mit Gittern kann allerdings auch manches schiefgehen.

Berlin (dpa/tmn) – Ein paar schnelle Krabbler und schon ist der Nachwuchs an der Treppe angelangt: Wer dann Stürze von Babys und Kleinkindern an den Stufen verhindern will, kann Treppenschutzgitter anbringen. Die gibt es in verschiedenen Varianten, als Schraub- oder als Klemmgitter. Doch nicht alle sind gleichermaßen sicher.

Will man kurzfristig die Treppe einer Ferienwohnung absperren, oder in der Mietwohnung nicht bohren, kann ein Klemmgitter zwar praktisch sein, das entweder zwischen zwei Wände oder eine Wand und einen Treppenpfosten eingespannt wird. Allerdings sind die Klemmvarianten laut dem TÜV-Verband weniger stabil als Schraubgitter, die fest mit der Wand oder mit dem Treppenpfosten und einer Wand verschraubt werden.

Stolperfallen ganz oben unbedingt vermeiden

Außerdem haben die Klemmgitter meist eine Bodenschwelle zur Stabilisierung. Und die kann zur Stolperfalle werden. «Am oberen Treppenabsatz sollten Eltern deshalb grundsätzlich ein fest verschraubtes Schutzgitter ohne Bodenschwelle wählen», rät André Siegl vom TÜV-Verband. Auch wenn die Absturzhöhe an der Treppe und das Absturzrisiko eher hoch ausfallen, sollte man nach Möglichkeit auf die verschraubte Variante setzen.

Ist das nicht möglich, lautet die Empfehlung bei Klemmgittern, die mitgelieferten Halte- und Klemmschalen zusätzlich mit Klebepads zu sichern. Lässt der Grundriss der Wohnung es zu, kann es auch sinnvoll sein, ein Klemmgitter bereits als Zugangssperre zum Treppenbereich im Türrahmen zu befestigen – und damit, bevor das Kind die Treppenschwelle erreicht.

Wenn das Kind zu gut klettert

Wichtig – unabhängig davon, für welches Treppengitter man sich nun entscheidet: Man darf sich nicht zu lange auf das Gitter verlassen. Denn kann das Kleinkind erst einmal über das Gitter klettern, wird der angedachte Schutz schnell zur zusätzlichen Gefahr.

Eine Gitterhöhe von mindestens 65 Zentimetern erschwert Kleinkindern zwar das Überklettern. Achten Sie außerdem darauf, dass das Gitter keine Querstreben oder andere Elemente, die dem Nachwuchs als Kletterhilfe dienen könnten. Laut der Norm DIN EN 1930 sind Kinderschutzgitter dennoch nur für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten vorgesehen.