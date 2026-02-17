Sicher sauber: So wird der Frühjahrsputz nicht zur Gefahr

Schwindel auf der Leiter oder eine Rutschpartie auf dem frisch gewischten Boden: Der Frühjahrsputz kann zur Unfallfalle werden. So beugen (nicht nur) Seniorinnen und Senioren Putzunglücken vor.

Hamburg (dpa/tmn) – Das oberste Brett des Bücherregals abstauben, die Küchenlampe abwischen, Fenster putzen: Beim Frühjahrsputz geht es für viele besonders hoch hinauf – auf der Trittleiter.

Doch gerade ältere Menschen können sich bei Stürzen von Leitern schwer verletzen, häufig mit Oberschenkelhalsbrüchen oder Hüftfrakturen als Folgen. Darauf weist die Aktion «Das sichere Haus» (DSH) hin.

Im Zweifel Angehörige um Hilfe bitten

Um solche Stürze und Brüche beim Frühjahrsputz zu vermeiden, rät DSH, das Putzvorhaben bei Unwohlsein, Schwäche oder unter starker Medikation zu verschieben – oder Angehörige um Hilfe zu bitten.

Außerdem sollte man beim Frühjahrsputz für eine gute Beleuchtung sorgen – und nur geeignete Klapptritte oder Leitern mit Haltebügeln verwenden, um an höher gelegene Fenster und Co heranzukommen.

Stolperfallen wegräumen, Schuhe prüfen

Beim Putzen gilt es auch darauf zu achten, rutschfeste Schuhe zu tragen. Stolperfallen wie Eimer oder Kabel räumt man am besten direkt aus dem Weg. Auf nassen, rutschigen Böden sollte man natürlich besonders vorsichtig arbeiten.

Weitere Tipps im Überblick:

beim Putzen viel trinken

regelmäßig Pausen einlegen

für die einzelnen Putzvorhaben ausreichend Zeit einplanen

Hektik und Ablenkung während des Putzens minimieren