Die große Hitze, die aktuell auf allen lastet, schreit geradezu nach einem Sommergewitter. Wenn es donnert und blitzt, ist man im Auto zwar sicher - sollte aber dennoch vorsichtig sein.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Vom Blitz erschlagen werden? Das kann einem im Auto nicht passieren, es ist im Gewitter wie ein Schutzraum für die Insassen. Laut dem ADAC Hessen-Thüringen schlägt ohnehin selten ein Blitz ins Auto ein – und falls doch, ist die Karosserie ein sogenannter «Faradayscher Käfig». Die äußere metallene Hülle des Autos leitet den Blitzstrom zur Erde ab, erklärt der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) den physikalischen Effekt.

Was bietet Schutz und was nicht?

Ob Elektroauto oder Verbrenner – das Prinzip «Faradayscher Käfig» gilt laut VDE unabhängig davon. Entscheidend ist vielmehr, dass die Karosserie aus Metall ist. Cabriolets haben laut dem ADAC Hessen-Thüringen in der Regel im Verdeck Stangen aus Metall, die einen Einschlag ableiten, dieses sollte natürlich geschlossen sein. Keinen Schutz bieten dagegen Wohnwagen mit einer Hülle hauptsächlich aus glasfaserverstärktem Kunststoff. In Wohnmobilen ist die Fahrerkabine bei Blitzeinschlag geschützt.

Der ADAC rät allerdings, nach einem Blitzeinschlag ins Auto keine Metallteile zu berühren, die mit der Karosserie in Verbindung stehen. Da moderne Autos aber im Innenraum normalerweise mit Kunststoff verkleidet sind, kann man das Fahrzeug problemlos verlassen. Was nach Angaben des VDE möglich ist: dass ein Blitzeinschlag die Reifen und die Fahrzeugelektronik beschädigt. Wenn der Wagen aber anspringe, die Elektronik funktioniere und keine Warnleuchte aufblinke, könne man davon ausgehen, dass alles in Ordnung sei.

Was tun bei Aquaplaning

Das weitaus häufigere Problem: Donner und Blitz kommen selten allein – meist hat ein Sommergewitter noch Wind und kräftigen Regen im Gepäck. Gibt es Spurrillen auf der Strecke, kann sich darin schlecht ablaufendes Wasser sammeln. Dann schwimmen die Reifen beim Aquaplaning auf. Bei starkem Regen sollte man daher parallel zu den Rillen fahren, heißt es vom ADAC Hessen-Thüringen.

Ohnehin ist konzentriertes und langsames Fahren erste Regel im Unwetter, doch wer ins Schlingern gerät, sollte ganz vom Gas gehen, die Kupplung treten und das Lenkrad möglichst gerade halten. Bei Automatik-Fahrzeugen nicht die Fahrstufe wechseln und den Fuß behutsam vom Gas nehmen, um eine Motorbremse zu vermeiden.

Keine Spritztour machen

Ist die Fahrbahn überschwemmt, fahren Sie nicht mit Schwung durch tiefes Wasser. Wenn nämlich Spritzwasser in den Ansaugbereich des Motors gelangt, droht möglicherweise ein Motorschaden. Als Faustregel fürs Durchfahren gilt: Das Wasser sollte höchstens bis zur Unterkante der Stoßfänger reichen.

Auch wenn ein Sturm aufzieht, sollten Sie die Geschwindigkeit reduzieren, denn wer langsamer unterwegs ist, kann besser gegenlenken. Achtung: Besonders kann es auf Brücken von der Seite winden, oder nach dem Überholen großer Fahrzeuge. Bei Sturm können außerdem umgestürzte Bäume oder Äste auf der Straße liegen. Grundsätzlich die sicherste Variante: bei drohendem Unwetter die Fahrt lieber verschieben.