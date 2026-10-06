Mikaela Shiffrin will in der neuen Ski-Saison verstärkt Riesenslalom und Super-G fahren. Warum sie diesen Schritt als «Erkundung» beschreibt und was ihr dabei besonders wichtig ist.

Colorado (dpa) – Slalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin plant in der anstehenden Ski-Saison, sich vermehrt auf die Disziplinen Riesenslalom und Super-G zu fokussieren. Die kommende Saison sei eine «Erkundung», sagte der US-Star. «Ich versuche nicht, weniger zu tun, weil mir die Sache weniger am Herzen liegt. Ich versuche etwas anderes, weil es mir nach wie vor unglaublich wichtig ist», so die 31-Jährige.

Shiffrin hatte dieses Jahr zum zweiten Mal olympisches Gold im Slalom geholt. In Pyeongchang 2018 war ihr auch schon ein Olympiasieg im Riesenslalom gelungen. Den Slalom beherrscht sie seit Jahren, bereits neunmal gewann sie die Weltcup-Wertung in dieser Disziplin. Die Ski-Saison beginnt für die Frauen am 24. Oktober mit einem Riesenslalom in Sölden, am 29. November plant sie ihren ersten Slalom-Start in Killington (USA), danach werde sie weitersehen.