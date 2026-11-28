Eine Neuseeländerin holt sich in Killington den Sieg im Riesenslalom und verhindert ein perfektes Debüt des US-Stars. Einer Deutschen gelingt eine famose Aufholjagd.

Killington (dpa) – Ski-Superstar Mikaela Shiffrin verpasst den Sieg, Deutschlands Hoffnung Emma Aicher enttäuscht: Während die US-Amerikanerin im Riesenslalom in Killington der Neuseeländerin Alice Robinson den Vortritt lassen musste, kam Aicher nach einem verkorksten Rennen nur auf Platz 19. Mit einem starken zweiten Durchgang fuhr Jana Fritz überraschend noch auf Platz sechs und wurde beste deutsche Starterin.

Bei schwierigen Bedingungen mit Wind und Nebel holte sich Robinson ihren achten Weltcup-Sieg. Dritte wurde Paula Moltzan (USA). Für die Gesamtweltcupführende Albanerin Lara Colturi reichte es im US-Bundesstaat Vermont nur zu Rang zehn.

Shiffrin knapp geschlagen

Shiffrin überzeugte bei ihrem Saison-Debüt im ersten Lauf, konnte den Vorsprung allerdings nicht verteidigen. Die 31-Jährige verpasste nicht nur ihren 111. Weltcup-Erfolg, sondern auch den ersten Riesenslalom-Sieg in Killington. Bislang war sie dort nur im Slalom erfolgreich. Vor zwei Jahren stürzte sie auf der Piste und fiel danach rund zwei Monate aus.

Aicher musste dagegen fast um den zweiten Durchgang zittern. Von Rang 21 gelang ihr im zweiten Durchgang nur der Sprung auf Platz 19. Im ersten Saison-Riesenslalom in Sölden war die 23-Jährige noch auf Platz drei gefahren. Besser machte es Jana Fritz, die sich von Platz 28 mit Laufbestzeit noch um 22 Ränge verbesserte. Sie profitierte von einer im Verlauf immer schlechter werdenden Piste. Lena Dürr erreichte Platz 27.