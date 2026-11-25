Wo andere Urlaub machen, bin ich zu Hause

Und davon profitieren wir alle.

Rheinland-Pfalz ist für viele Menschen ein attraktives Reiseziel – für uns ist es Heimat. Tourismus sorgt dafür, dass Natur, Kultur, Gastronomie und Freizeitangebote in allen Regionen erlebbar bleiben - für Gäste ebenso wie für die Menschen vor Ort. Warum das so ist, zeigt ein Blick darauf, wie Tourismus unser Land bereichert.

i Tourismus ist ein Plus für unsere Radwege - ©️ Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Zwischen Rebenhängen, Wäldern und Flüssen finden Gäste und Einheimische gleichermaßen Raum für Erholung, Genuss und gemeinsame Erlebnisse.

Tourismus verbindet Menschen, stärkt Betriebe und eröffnet Perspektiven für die Regionen im Land.

i Von Snack bis Gala - ©️ Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Lebensqualität, von der wir alle profitieren

Über 6.000 Kilometer zertifizierte Wanderwege, zahlreiche Radstrecken, beeindruckende Naturparks, kulturelle Highlights und eine kulinarische Vielfalt, die ihresgleichen sucht: Rheinland-Pfalz ist Genussland und Erholungsraum zugleich.

Die gastronomische Vielfalt reicht dabei von „Snack bis Gala“ – und bietet auch Einheimischen eine große Bandbreite, Essen zu gehen und Neues zu entdecken.

Wer am Wochenende durch die Weinberge wandert, ein Konzert in historischer Kulisse besucht oder den Abend im Lieblingsrestaurant verbringt, erlebt, was Tourismus auch für Einheimische bedeutet: Vielfalt, Nähe und Inspiration. 78 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer schätzen genau das: die Naherholung direkt vor der Haustür.

Ob Wanderweg, Dorffest, Museum oder Wochenmarkt – viele Angebote vor Ort gewinnen durch den Tourismus an Vielfalt und Qualität.

i Tourismus ist ein Plus für das Image - ©️Dominik Ketz, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Ein starker Wirtschaftsfaktor

Tourismus ist weit mehr als Freizeitvergnügen. Er ist ein starker Wirtschaftsmotor: Pro Gast werden durchschnittlich 39,80 Euro am Tag ausgegeben. Daraus entstehen landesweit täglich 23,6 Millionen Euro Umsatz. Davon profitieren Hotellerie, Gastronomie und viele andere – vom Bäcker bis zum Winzer, vom Museum bis zum Einzelhandel. Diese Ausgaben sichern Einkommen und Beschäftigung in Regionen, Städten und Dörfern.

Zukunft gestalten – Heimat bewahren

Ein starker, nachhaltiger Tourismus hält Städte lebendig, Dörfer gepflegt und Wege begehbar. Er sorgt für Kulturangebote, die verbinden, und für Infrastruktur, die allen zugutekommt. Nachhaltigkeit bedeutet, die Schönheit dieses Landes zu bewahren und gleichzeitig seine Wirtschaftskraft zu stärken. Das gelingt nur mit einem guten Miteinander – von Gästen und Einheimischen, die mit Respekt, Achtsamkeit und Stolz auf ihr Land blicken.

Tourismus ist ein Plus – für unsere Lebensqualität, unsere Wirtschaft und unsere Zukunft. Denn wir alle profitieren davon, dass Rheinland-Pfalz das bleibt, was es ist: ein Land für Gäste und für die, die hier zuhause sind.

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