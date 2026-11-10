Wenn die Waschmaschine streikt: Was sich vor dem Neukauf noch prüfen lässt

Die Recherche und Erstellung des Beitrags wurden durch eine externe Redaktion in Zusammenarbeit mit der rz-Media GmbH vorgenommen und stammen nicht aus der Redaktion der Rhein-Zeitung.

Wenn die Waschmaschine mitten im Programm stehenbleibt, muss das noch nicht bedeuten, dass nun ein neues Gerät hermuss. In manchen Fällen ist die Ursache lediglich ein Knick im Schlauch oder eine versehentlich falsch ausgewählte Einstellung. Bevor eine neue Maschine bestellt wird, ist daher dringend anzuraten, die Ursache zu klären und gegebenenfalls in Erfahrung zu bringen, was eine Reparatur kosten würde. Für die ersten Kontrollen muss das Gehäuse nicht geöffnet werden.

Das Ersatzteil muss zur vollständigen Modellkennung passen

Ein Ersatzteil kann auf einem Produktfoto passend aussehen und trotzdem für eine andere Geräteausführung vorgesehen sein. Auch innerhalb derselben Marke können je nach Modell unterschiedliche Teile verbaut sein. Um passende Teile zu bestellen, mit denen sich die Waschmaschine reparieren lässt, ist deshalb die vollständige Modellzeichnung erforderlich.

Die Modellkennung steht auf dem Typenschild. Das ist ein Schild oder Aufkleber am Gerät, auf dem auch weitere technische Daten der Waschmaschine angegeben sind. Am besten ist es, ein Foto von dem gesamten Schild zu machen, da so auch Details festgehalten sind, die andernfalls übersehen oder für unwichtig erachtet werden.

Die Bestellung des Ersatzteils sollte erst erfolgen, wenn wirklich feststeht, ob tatsächlich ein Bauteil defekt ist, das ausgetauscht werden kann. Ob dieser Austausch selbst durchgeführt werden kann, hängt von den nötigen Arbeiten und den eigenen Fachkenntnissen ab.

Achtung – Sofort aufhören!

Bei Rauch oder Schmorgeruch darf die Maschine nicht weiter benutzt werden. Wenn es gefahrlos möglich ist, sollte die Stromversorgung unterbrochen werden, gegebenenfalls über die Sicherung. Anschließend sollte der Wasserhahn geschlossen werden. Soll die Maschine wieder benutzt werden, muss zuvor eine Fachkraft die Ursache prüfen und einen möglichen Defekt beheben.

Erst die einfachen Startprobleme ausschließen

Manche Maschinen starten nicht, wenn die Tür nicht richtig geschlossen oder die Kindersicherung eingeschaltet ist. Bevor ein Reparaturtermin ausgemacht wird, sollten daher zuerst die folgenden Punkte geprüft werden:

Tür: Ist sie richtig eingerastet oder klemmt zum Beispiel ein Wäschestück dazwischen?

Starttaste: Wurde sie nach der Auswahl des Programms gedrückt und hat die Waschmaschine das registriert?

Kindersicherung: Zeigt das Display eine aktive Sperre an?

Strom: Sitzt der Stecker korrekt und ist die Sicherung eingeschaltet?

Zulauf: Ist der Wasserhahn geöffnet und der sichtbare Schlauch frei von Knicken?

Wenn die Anzeige dunkel bleibt, kommt auch die Stromversorgung als Ursache infrage. Ist eine Steckdose beschädigt oder löst die Sicherung wiederholt aus, muss ein Elektrofachbetrieb die Ursache prüfen. Hier sollte nicht weiter versucht werden, die Waschmaschine zu starten.

Restwasser und nasse Wäsche unterscheiden

Wenn Wasser in der Trommel stehen bleibt, bedeutet das nicht automatisch, dass die Pumpe defekt ist. Es sollte zuerst geprüft werden, ob die Funktion „Spülstopp" eingeschaltet ist. Diese sorgt dafür, dass die Maschine nach dem letzten Spülen anhält und die Wäsche im Spülwasser liegenbleibt.

Dadurch soll verhindert werden, dass sie zu stark knittert, wenn sie nicht sofort herausgenommen

wird. In einem solchen Fall muss anschließend einfach nur das passende Programm zum Abpumpen und Schleudern gestartet werden. Anschließend können die Einstellungen dann wieder so verändert werden, dass kein Spülstopp mehr erfolgt.

Wenn kein Spülstopp aktiviert ist, können bei stehendem Wasser ein geknickter Ablaufschlauch oder ein verschmutztes Sieb die Ursache sein.

Anders sieht es aus, wenn das Wasser verschwunden ist, die Wäsche aber tropfnass bleibt. Dann wurde womöglich nicht ausreichend geschleudert. Ein einzelnes großes Wäschestück kann eine Unwucht verursachen: Es verteilt sich ungleichmäßig in der Trommel, woraufhin die Maschine die Drehzahl reduziert oder das Schleudern abbricht.

Beim Flusensieb nicht einfach den Verschluss aufdrehen

Im sogenannten Flusensieb landen neben Fusseln auch Münzen und andere Kleinteile. Sammelt sich dort etwas an, kann der Ablauf behindert werden. Viele Geräte erlauben eine Kontrolle durch den Nutzer, doch der Zugang ist je nach Modell unterschiedlich.

Vorher muss der Netzstecker gezogen werden. Außerdem braucht das Wasser Zeit zum Abkühlen. Heiße Waschlauge kann beim Öffnen Verbrühungen verursachen.

In der Anleitung wird beschrieben, wie das Restwasser abgelassen wird und was dafür bereitgehalten werden muss. Diesen Schritt sollte niemand überspringen, weil er hinter der kleinen Klappe nur wenig Wasser vermutet.

Achtung – nicht mit Gewalt!

Wenn der Verschluss klemmt oder das Gehäuse aufgeschraubt werden müsste, ist fachkundige Hilfe gefragt. Wer trotzdem mit roher Kraft vorgeht, kann den Verschluss beschädigen und zusätzliche Reparaturkosten verursachen.

Die Störung für den Reparaturtermin festhalten

Helfen die eigenen Kontrollen nicht weiter, benötigt der Fachbetrieb eine möglichst genaue Beschreibung des Problems. Wichtig ist vor allem, wann die Maschine stehen bleibt: Zieht sie kein Wasser, stoppt sie beim Abpumpen oder erst vor dem Schleudern? Auch neue Geräusche können bei der Fehlersuche helfen.

Zeigt das Display einen Fehlercode an, empfiehlt sich ein Foto. Was die Buchstaben oder Zahlen bedeuten, steht in der Anleitung zum jeweiligen Modell. Informationen zu einem ähnlich benannten Gerät reichen dafür nicht aus.

Kaufbeleg und Garantiebedingungen prüfen

Wenn die Maschine noch nicht sonderlich alt ist, lohnt es sich, zuerst den Verkäufer zu kontaktieren. Er muss im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung für Mängel einstehen, die bereits bei der Übergabe des Geräts vorlagen. Der Kaufbeleg hilft, das Kaufdatum und den Vertragspartner nachzuweisen.

Anders als die Gewährleistung ist eine Garantie eine zusätzliche freiwillige Zusage des Herstellers oder des Händlers. Wie lange sie gilt, was sie abdeckt und wie eine Reparatur angemeldet werden muss, ist in den Garantiebedingungen zu finden. Bevor ein Betrieb mit der Reparatur beauftragt wird, sollten bei einem Garantiefall die Zuständigkeiten und eine mögliche Kostenübernahme geklärt sein.

Neue Waschmaschine kaufen, um Strom zu sparen?

Ein niedrigerer Verbrauch klingt nach einem guten Grund für den Kauf einer neuen Waschmaschine. Wie groß der finanzielle Vorteil ist, hängt jedoch von den tatsächlichen Waschgängen ab.

Beispiel: Wenn die neue Maschine bei jedem Waschgang 8 Cent Stromkosten einspart, kommen bei 200 Durchläufen im Jahr 16 Euro zusammen. Bis sich dadurch die zusätzlichen Kosten für die neue Maschine amortisiert haben, dürfte es eine Weile dauern.

Zur Umweltbilanz gehört außerdem die Herstellung der neuen Maschine, denn dafür werden Energie und Rohstoffe benötigt. Bei der Verwertung ausrangierter Elektrogeräte lassen sich zwar Materialien wie Kupfer und Aluminium zurückgewinnen, der energetische Aufwand für die Herstellung einer neuen Waschmaschine entfällt dadurch aber nicht. Lässt sich die vorhandene Maschine zuverlässig instand setzen, kann ihre weitere Nutzung diese zusätzlichen Belastungen hinausschieben.