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Onlineshops werben gern mit einem durchgestrichenen Preis und einer roten Prozentzahl daneben. Ob dahinter ein echter Nachlass steckt, zeigt erst der Vergleich.

Wer planvoll sparen will, braucht einen Ort, der Angebote bündelt, und ein Verfahren, um sie zu prüfen. Für Rabatte gibt es beides. Preisfehler, also versehentlich viel zu niedrig ausgezeichnete Ware, lassen sich auf demselben Weg finden.

Wo tauchen Rabatte online zuerst auf?

Ein Rabatt entsteht im Shop des Händlers. Gebündelt sichtbar wird er auf Deal-Portalen, denn sie sammeln Rabattaktionen, Gutscheine und Preisfehler aus dem Onlinehandel. Ihr Nutzen liegt im Überblick über viele Shops. Teils wählt eine Redaktion die Angebote aus, teils melden Nutzer sie und bewerten sie mit Stimmen und Kommentaren.

Ihr Geld verdienen bekannte Anbieter vor allem mit Vermittlungsprovisionen, die der Händler zahlt, wenn ein Leser über den Link kauft. Mindestens einer verkauft zusätzlich Platzierungen, die er als Werbung kennzeichnet.

Ein gut geführtes Portal ist an wenigen Merkmalen zu erkennen. Es nennt Betreiber und Redaktion, markiert bezahlte Inhalte als Werbung und führt Versandkosten, Mindestbestellwert sowie Aktionsbedingungen beim Angebot auf. Abgelaufene Aktionen entfernt es.

Den Kaufvertrag schließt der Kunde mit dem verlinkten Händler. Über diesen laufen Lieferung, Gewährleistung und Widerruf, der online in der Regel auch für reduzierte Ware gilt.

Wie wird aus dem Stöbern eine gezielte Suche?

Gezielt wird die Suche, sobald jedes Angebot eine Prüfung durchläuft. „Hohe Rabatte klingen verlockend, sagen aber allein noch nichts darüber aus, ob ein Angebot wirklich günstig ist“, formulierte Iwona Husemann, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale NRW.

Entscheidend ist, woran ein Händler die Prozentzahl misst. Oft dient die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers als Maßstab. Als Stellvertreter für den üblichen Handelspreis eignet sie sich nicht.

Ein Blick ins Kleingedruckte gehört zur Prüfung, weil es den Preis verändert. Gutscheine gelten oft erst ab einem Mindestbestellwert oder nur für Neukunden, und Gratisartikel hängen mitunter an einem Abo. Geld-zurück-Aktionen bestätigen Anbieter teils erst nach Ablauf der Rückgabefrist.

Zur Preisprüfung empfiehlt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz folgende drei Handgriffe:

Mindestens zwei Preissuchmaschinen befragen.

Einen Preiswecker stellen, der sich meldet, sobald der Artikel den Wunschpreis unterschreitet.

Den Aktionspreis am niedrigsten Preis der vorangegangenen 30 Tage messen.

Auf diesen Tiefstpreis muss sich Rabattwerbung für Waren nach der Preisangabenverordnung beziehen, und das schließt die Prozentzahl ein. Maßgeblich ist der niedrigste Preis desselben Händlers.

Mit dem Preiswecker kehrt sich die Suche um, denn statt täglich Angebote zu sichten, legt der Käufer seinen Wunschpreis fest und wartet. Fehlalarme kommen vor, weil Händler ihre Preise selbst an Vergleichsportale melden. Aussagekräftig ist deshalb erst ein Preis, der mehrere Tage stabil bleibt. Zum Vergleich gehört außerdem die Lieferzeit, denn wochenlanges Warten entwertet auch den niedrigsten Preis.

Der günstigste Moment fällt nicht zwingend auf die großen Aktionstage. Am Black Friday 2025 waren in einer Auswertung des Preisvergleichsportals Idealo die meisten Produkte billiger als im Oktober-Schnitt, im Mittel um acht Prozent. Gut die Hälfte hatte ihren Tiefstpreis schon früher im November erreicht. Wer den Preisverlauf kennt, muss sich vom Countdown im Shop nicht drängen lassen.

Wie lassen sich Preisfehler rechtzeitig entdecken?

Preisfehler entstehen durch Tippfehler, fehlerhafte Schnittstellen zur Warenwirtschaft oder falsch gesetzte Rabatte. Deal-Portale melden solche Funde, sobald Nutzer oder Redaktion darauf stoßen. Wer früh darauf stößt, ist im Vorteil, denn nach Einschätzung aus der Branche wird eine Stornierung wahrscheinlicher, sobald sich ein Fehler herumspricht.

Einkalkulieren sollten Käufer, dass Händler nach Angaben eines großen Anbieters viele dieser Bestellungen streichen. Eine bloße Bestellbestätigung bindet den Shop in aller Regel noch nicht, denn er darf das Kaufangebot des Kunden ablehnen. Verbindlich wird der Kauf erst mit der Annahme, etwa durch den Versand der Ware samt Versandmail.

Auch danach kann der Händler wegen Irrtums anfechten, sofern er unverzüglich handelt (§ 119 BGB). Für Internetangebote ist das seit 2005 höchstrichterlich anerkannt. Der Lieferanspruch entfällt dann, und Ersatz für enttäuschtes Vertrauen erhält nicht, wer den Irrtum kannte oder kennen musste.

Eine Ausnahme verhandelte das Oberlandesgericht Frankfurt (Az. 9 U 11/23). Ein Elektronikhändler hatte im März 2022 ein Smartphone für 92 Euro angeboten, einen Bruchteil des regulären Preises. Daraufhin bestellte ein Kunde mehrere Geräte samt Gratis-Kopfhörern und zahlte sofort.

Der Händler verschickte zunächst die Kopfhörer und stornierte die Telefone später. Den Versand der Zugabe wertete das Gericht in einem Hinweisbeschluss als Annahme auch des Smartphone-Kaufs. Seine Berufung nahm der Händler danach zurück. Wer einen offensichtlichen Fehler bewusst ausnutzt, riskiert allerdings den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs.

Hinter einem auffallend niedrigen Preis kann auch ein Shop stehen, der nicht liefern will, vor allem wenn sich solche Angebote bei Marken- und Elektronikartikeln häufen. Verbraucherschützer bieten dafür eine Ampel-Prüfung für Shop-Adressen an. Als Warnzeichen gilt, wenn ein Shop am Ende nur Vorkasse zulässt.

Fazit zur Schnäppchenjagd im Alltag

Rabatte und Preisfehler lassen sich online gezielt aufspüren, wenn Deal-Portale den Überblick liefern und der Preisvergleich die Prüfung übernimmt. Am besten gelingt das in fester Reihenfolge mit Bedarf und Wunschpreis am Anfang, dem Preiswecker danach und dem Blick auf den Preisverlauf zum Schluss.

Preisfehler werden auf denselben Portalen gemeldet. Sie lohnen sich für Käufer, die früh reagieren und eine Stornierung einkalkulieren.

Hinweis: Der Redakteur wurde bei diesem Beitrag durch KI unterstützt.