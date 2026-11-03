Middelkamp Immobilien lädt nach Koblenz ein – ein Abend voller Informationen für Immobilieneigentümer

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Koblenz. Die meisten Menschen verkaufen nur ein einziges Mal im Leben eine Immobilie – und treffen dabei Entscheidungen, deren Folgen sie erst Jahre später spüren. Wie groß der Informationsbedarf ist, zeigte sich am 20. Oktober im DIEHLs Hotel in Koblenz-Ehrenbreitstein: Rund 80 Eigentümerinnen und Eigentümer aus Koblenz, Neuwied, Andernach und dem Umland füllten den Saal bis auf den letzten Platz. Eingeladen hatte Nico Middelkamp, Immobilienmakler Koblenz und DEKRA-zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung (D1). Sein Büro Middelkamp Immobilien, in diesem Jahr beim Deutschen Makler Award unter die 100 führenden Immobilienmakler Deutschlands aufgenommen, begleitet Eigentümer in der Region beim Verkauf und bei der Bewertung von Wohnimmobilien. An diesem Abend ging es aber um etwas anderes: um die Fehler, die Verkäufer machen, bevor überhaupt ein Makler im Spiel ist.

Warum ein Makler Eigentümern erklärt, wie man ohne ihn verkauft

„Immobilie privat verkaufen“ hieß der Vortrag, und Middelkamp meinte das wörtlich. Rund eineinhalb Stunden erklärte er, worauf Eigentümer achten müssen, wenn sie Haus oder Wohnung in Eigenregie verkaufen: Haftung, Kaufvertrag, Preis, Besichtigung. Kein Exposé, kein Maklervertrag, keine Objektvorstellung. „Wer an diesem Abend nach Hause geht, soll seine Immobilie auch ohne uns sicher verkaufen können“, sagte Middelkamp. Dass dabei Kontakte zu künftigen Verkäufern entstehen, verschwieg er nicht. Der Unterschied liege aber darin, ob jemand mit einem Makler arbeite, weil er überzeugt sei oder weil er sich verpflichtet fühle.

Dass das Format Nachahmer finden wird, nimmt Middelkamp gelassen: „Das ist in Ordnung. Eigentümer merken schnell, ob jemand einen Vortrag hält oder ein Verkaufsgespräch führt.“ Was den Abend von üblichen Ratgeberveranstaltungen zudem unterschied, war die Perspektive: Middelkamp sprach nicht als Verkäufer, sondern als Sachverständiger. Die Beispiele stammten aus Bewertungen und Verkäufen in Koblenz, Neuwied und Andernach, und die Antworten orientierten sich an den Fragen, die Eigentümer tatsächlich stellen.

Wofür hafte ich nach dem Verkauf?

Die erste Frage des Abends war die, die Verkäufer am meisten unterschätzen. Viele gehen davon aus, dass der Satz „gekauft wie gesehen“ im Kaufvertrag jede Haftung ausschließt. Das stimme nur zum Teil, erläuterte Middelkamp: Der Ausschluss greift nicht, wenn der Verkäufer einen Mangel kannte und verschwiegen hat. Dann kann der Käufer auch Jahre nach der Übergabe Schadenersatz verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Als Beispiele nannte er überstrichene Feuchtigkeit im Keller, ein nie genehmigtes Dachgeschoss, das als Wohnfläche verkauft wird, oder Wohnflächenangaben aus alten Unterlagen, die deutlich zu hoch liegen. Sein Rat: Unterlagen vor dem Verkauf prüfen lassen, bekannte Mängel schriftlich offenlegen und die Offenlegung im Kaufvertrag festhalten. „Was offengelegt ist, kann später nicht verschwiegen worden sein“, so Middelkamp.

Was gehört in den notariellen Kaufvertrag?

Beim Kaufvertrag räumte er mit einer zweiten Annahme auf: Der Notar ist zur Neutralität verpflichtet. Er belehrt beide Seiten über die rechtliche Tragweite, vertritt aber nicht die Interessen des Verkäufers. Was im Vertrag steht, also beispielsweise der Übergabetermin, die Fälligkeit des Kaufpreises, mitverkauftes Inventar oder auch der Umgang mit bekannten Mängeln müssen die Parteien vorher selbst klären. Anhand eines Musterkaufvertrags ging Middelkamp die wichtigsten Klauseln durch, von der Auflassungsvormerkung angefangen über die Fälligkeit des Kaufpreises bis hin zur Übergabe.

Welcher Preis ist für meine Immobilie realistisch?

Den breitesten Raum nahm die Preisfrage ein. Private Verkäufer orientieren sich nach seiner Erfahrung an Portalangeboten in der Nachbarschaft, also an Preisen, die jemand verlangt, nicht an Preisen, die bezahlt werden. Zu hoch angesetzte Objekte blieben monatelang online, würden als Ladenhüter wahrgenommen und erzielten am Ende oft weniger als bei einem realistischen Einstieg.

i Nico Middelkamp, DEKRA-zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung (D1), führte durch den Abend. Middelkamp Immobilien

Eine Bewertung, wie sie Gutachterausschüsse und Banken vornehmen, funktioniert anders, erläuterte Middelkamp, der neben seiner Maklertätigkeit als DEKRA-zertifizierter Sachverständiger Immobilien bewertet. Je nach Objekt wird unterschiedlich gerechnet: Bei Eigentumswohnungen wird der Wert aus den tatsächlich gezahlten Preisen vergleichbarer Wohnungen abgeleitet (Vergleichswertverfahren). Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wird ermittelt, was Grundstück und Gebäude heute wert sind, abzüglich Alter und Abnutzung (Sachwertverfahren). Bei vermieteten Objekten zählt vor allem, welche Mieteinnahmen die Immobilie dauerhaft erzielt (Ertragswertverfahren). An Beispielen aus Koblenz zeigte Middelkamp, dass zwei Häuser, die von außen gleich aussehen, am Markt sehr unterschiedlich bewertet werden können, je nach Lage, Baujahr und energetischem Zustand.

Wie bereite ich die Besichtigung vor?

Der letzte Teil des Abends galt der Präsentation und der Frage, wie sich mit kleinem Aufwand viel erreichen lässt. Middelkamp begann beim Grundriss: Viele private Anzeigen hätten keinen oder nur den vergilbten Bauplan aus dem Ordner. Dabei sei der Grundriss das, was Interessenten nach den Fotos als Erstes suchen, weil sich daran entscheidet, ob sie sich ein Leben in der Immobilie vorstellen können. Anschließend erklärte er, wie eine Immobilie für die Besichtigung hergerichtet wird, was weggeräumt gehört, in welcher Reihenfolge Räume gezeigt werden und warum Licht und Lüftung am Termin wichtiger sind als frische Farbe und wie der Termin selbst abläuft: Einzelbesichtigungen mit ausreichend Zeit, Interessenten vorab nach Finanzierung und Suchprofil fragen, den Rundgang führen und Fragen zu Mängeln offen beantworten.

Wie geht es weiter?

Viele Gäste blieben nach dem offiziellen Teil, um ihre Fragen im Gespräch zu klären. Middelkamp kündigte an, das Format fortzusetzen: Weitere Eigentümerabende in Koblenz und der Region sind geplant, jeweils mit eigenem Schwerpunkt. Die Termine werden unter middelkamp-immobilien.de/infoveranstaltungen bekannt gegeben; die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt.

Vier Fragen gab er den Gästen mit auf den Weg – als Prüfliste für jeden, der in Koblenz oder der Region eine Immobilie verkaufen will:

Welche Mängel kenne ich – und sind sie dokumentiert? Was bekannt ist, gehört offengelegt.

Stimmen meine Unterlagen? Wohnflächenberechnung, Baugenehmigungen, Energieausweis und Grundbuchauszug sollten aktuell sein und zueinander passen.

Woher kommt mein Preis? Aus Angeboten der Nachbarn oder aus einem nachvollziehbaren Bewertungsverfahren?

Wer vertritt meine Interessen im Kaufvertrag? Der Notar ist neutral. Den Vertragsentwurf rechtzeitig anfordern und in Ruhe prüfen – bei Bedarf mit fachlicher Unterstützung.

Ein Fachabend ersetze keine Einzelberatung, betonte Middelkamp zum Schluss. Aber wer wisse, welche Fragen er stellen müsse, sei beim Immobilienverkauf einen entscheidenden Schritt weiter – mit oder ohne Makler.