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Eine gute Note in der Englischarbeit sagt grundsätzlich nichts darüber aus, ob ein Kind die Sprache sicher sprechen kann oder nicht. Viele Schüler beherrschen Grammatikregeln und lernen regelmäßig Vokabeln. Sobald sie aber ein Gespräch auf Englisch führen sollen, fehlen plötzlich die Worte. Auch an Schulen in Rheinland-Pfalz stellt sich deshalb die Frage danach, wie Kinder ihre Sprachkenntnisse außerhalb des Unterrichts verbessern können.

Deshalb reichen gute Noten allein nicht unbedingt aus

Im Englischunterricht müssen Lehrkräfte unterschiedliche Lernniveaus berücksichtigen. Während manche Kinder schon englische Bücher lesen, haben andere womöglich noch Schwierigkeiten mit einfachen Sätzen. Für längere Gespräche bleibt im Unterricht deshalb nicht immer genügend Zeit. Hinzu kommt auch noch die Angst vor Fehlern. Wenn man vor der ganzen Klasse sprechen soll, fühlt man sich möglicherweise unsicher. Das führt dazu, dass manche Schüler lieber schweigen, obwohl sie die richtige Antwort kennen. Eltern sollten deshalb nicht nur auf die schriftlichen Noten achten. Auch die Fähigkeit, einfache Fragen spontan zu beantworten, zeigt, wie sicher ein Kind die Sprache beherrscht.

Wie kann man das Englischlernen in den Alltag einbauen?

Um besser Englisch zu sprechen, muss man nicht ins Ausland reisen. Schon ein paar kleine Übungen zu Hause können helfen. Eine Möglichkeit ist, gemeinsam kurze englische Videos anzusehen. Danach kann das Kind mit eigenen Worten erklären, worum es ging. Wichtig ist, Inhalte auszuwählen, die zum Sprachniveau passen. Auch bekannte Filme lassen sich auf Englisch mit englischen Untertiteln anschauen. So werden gesprochene Wörter mit ihrer Schreibweise verbunden. Wer lieber liest, kann mit kurzen englischen Geschichten beginnen. Unbekannte Wörter müssen dabei nicht sofort nachgeschlagen werden. Oft lässt sich ihre Bedeutung aus dem Zusammenhang erschließen.

Wann ist zusätzliche Unterstützung sinnvoll?

Nicht jedes Kind benötigt sofort Nachhilfe, wenn eine Klassenarbeit schlecht ausfällt. Zunächst sollte geklärt werden, woran die Schwierigkeiten liegen. Fehlt grundlegender Wortschatz oder bereitet die Grammatik noch gewisse Probleme? Manche Schüler verstehen geschriebene Texte gut, können sich aber mündlich kaum ausdrücken. Bei länger anhaltenden Schwierigkeiten kann auch eine Englisch Nachhilfe in der Nähe helfen, um noch einmal gezielt an den jeweiligen Schwächen zu arbeiten. Für Familien in Rheinland-Pfalz kommen sowohl persönliche Unterrichtsstunden als auch digitale Angebote infrage. Vor der Entscheidung macht erst einmal eine Probestunde Sinn. Dabei kann man dann feststellen, ob die Erklärungen verständlich sind und das Kind genügend Gelegenheit zum Sprechen bekommt.

Wie können Eltern beim Lernen unterstützen?

Wichtig: Eltern müssen selbst kein perfektes Englisch sprechen, um ihre Kinder zu unterstützen. Viel wertvoller ist eine regelmäßige Lernroutine. Statt einmal wöchentlich zwei Stunden Vokabeln zu wiederholen, können zum Beispiel jeden Tag zehn Minuten sinnvoller sein. Die bereits erlernten Wörter sollten dabei in möglichst kurzen Abständen erneut abgefragt werden. Auch kleine Gespräche helfen. Das Kind kann zum Beispiel auf Englisch erzählen, was es am Wochenende gemacht hat. Fehler dürfen dabei erst einmal stehen bleiben, damit der Gesprächsfluss nicht ständig unterbrochen wird.

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Der wichtigste Punkt: Sprechen lernt man durch Sprechen

Wenn man Englisch nur für Klassenarbeiten lernt, entwickelt man also nicht automatisch Sicherheit im Gespräch. Deshalb sollte die mündliche Anwendung einen festen Platz beim Lernen bekommen. Ganz egal, ob durch kurze Gespräche zu Hause oder zusätzliche Übungsstunden: Wichtig ist immer, dass Kinder die Sprache regelmäßig selbst verwenden. Denn erst wenn sie eigene Sätze bilden und auch Fehler machen dürfen, können sie lernen, sich auf Englisch zunehmend sicher auszudrücken.