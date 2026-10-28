GROSSE KOMIK ZUM KLEINEN JUBILÄUM

Manche haben Humor. Totti hat ihn in der DNA. Der deutsch-spanische Starclown stammt aus einer Clownsfamilie in fünfter Generation und stand bereits mit vier Jahren in der Manege. Heute verbindet er die Poesie alter Stummfilme mit dem Tempo moderner Comedy. Da bleibt kein Herz lange unberührt. Und kaum ein Auge trocken.

Dreimal begeisterte er als Headliner im legendären Cirque d’Hiver in Paris. Den „Prix Chaplin“ für herausragende Komik überreichte ihm Eugene Chaplin persönlich, der Sohn des großen Charlie.

2026 feiert Totti 40 Jahre auf der Bühne – und ist der Star des 5. Koblenzer Weihnachtscircus! Nach dem erfolgreichen Neustart 2025 wartet im Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel ein Wiedersehen mit dem Staunen. Totti bringt dafür das Schönste mit: Lachen, das verbindet.