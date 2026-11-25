Ein Clown im Museum. Und plötzlich war da Manege

Am 24. November verwandelte sich Jeanny Ylich Munoz im Museum Ludwig vor den Augen der Koblenzer Presse in Starclown Totti Alexis. Gerade vom Circusfestival in Grenoble angereist, zeigte er, wie nah Lachen und Rührung beieinanderliegen können.

Raoul Schoregge, im Vorjahr als Clown Correggio in Koblenz aufgetreten, und Veranstalter David Stegemöller erzählten, was sie nach der gefeierten Rückkehr 2025 antreibt. Der Circus soll am Deutschen Eck seinen festen Platz im Kulturleben finden. Zwischen zeitgenössischer Kunst und roter Clownsnase fühlte sich das schon ziemlich selbstverständlich an.

i Pr Büro Schorregge

Vom 18. bis 31. Dezember 2026 feiert der 5. Koblenzer Weihnachtscircus sein erstes kleines Jubiläum. Mit neuer Show, internationaler Artistik und Totti Alexis im Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel. Jetzt Plätze aussuchen und Tickets sichern. www.koblenzer-weihnachtscircus.de⁠