Die Welt zu Gast, in Koblenz zu Hause

Kleines Jubiläum, große Gefühle: Nach dem allseits gefeierten Comeback 2025 lädt nun der 5. Koblenzer Weihnachtscircus vom 18. bis 31. Dezember 2026 mit einer vollständig neuen Show in den beheizten Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel.

Unter der Regie von Louis Knie treffen internationale Spitzenartistik, mitreißender Tanz und herzhaftes Lachen aufeinander. Starclown Totti Alexis begeistert mit musikalischer Komik und jener Kunst, bei der Kinder lachen und Erwachsene kurz vergessen, dass sie welche sind. Rasante Rollschuhartistik, spektakuläre Flugfiguren und unter anderem beeindruckende Handstandakrobatik des preisgekrönten Trio Infinity machen das Staunen komplett.

Ob Familienausflug oder gemeinsame Auszeit: Hier werden aus besonderen Momenten schöne Weihnachtserinnerungen. Tickets gibt es ab 20 Euro.