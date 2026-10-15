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5. KOBLENZER WEIHNACHTSCIRCUS: Weil Koblenz noch nicht genug gelacht hat
Pr Büro Schorregge

Lesezeit 1 Minute

Nach dem Erfolg des Relaunchs 2025 kehrt der Koblenzer Weihnachtscircus vom 18. bis 31. Dezember 2026 zurück mit seinem Zeltpalast an den Wallersheimer Kreisel – und feiert dabei sein erstes kleines Jubiläum.

Zur fünften Ausgabe entsteht ein komplett neues Programm voller internationaler Artistik, mitreißender Comedy, weihnachtlicher Poesie und atemberaubender Sensationen. Für besagt besondere Lachmomente sorgt Starclown Totti, der traditionelle Clownerie mit Stummfilm-Charme, Musik und der Komik unserer Zeit verbindet.

Der Anspruch des Produzententeams bleibt traditionell derselbe: Weihnachten, respektive die Weihnachtszeit für Koblenz und Koblenzer gemeinsam erleben, staunen, lachen und für ein paar Stunden den Alltag hinter sich lassen. Denn vielleicht ist das schönste Geschenk nicht das unter dem Weihnachtsbaum, sondern die Zeit, die man miteinander bei schönen Dingen verbringt.

5. Koblenzer Weihnachtscircus | 18.–31.12.2026 | Wallersheimer Kreisel

Tickets, Spielzeiten und Informationen: www.koblenzer-weihnachtscircus.de

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