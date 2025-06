Cincinnati (dpa) - Nach dem Torfestival des FC Bayern in der Mittagshitze von Cincinnati klatschten Jamal Musiala & Co. die heillos überforderten Hobby-Kicker von Auckland City freundschaftlich ab. Die Neuseeländer freuten sich nach dem Schlusspfiff einer Partie, die mindestens einen Fünf-Klassen-Unterschied beider Teams offenbarte, auf die Trikots der hochbezahlten Fußball-Profis aus München.

Musiala, der beim seriös heraus gespielten 10:0 (6:0) bei seinem Comeback mit drei Joker-Toren glänzte, posierte später mit dem Ball für Fotos und ging dann mit dem Spielgerät in die Kabine.

«Job erledigt»

«Wir brauchen kein Lob, einfach Job erledigt, seriös gemacht», meinte Trainer Vincent Kompany nach dem Zehnerpack. «Wenn eine Mannschaft hinten tief steht, ist es nicht selbstverständlich, dass man gegen sie zehn Tore schießt.» Das könne für die Tordifferenz in der Gruppe noch wichtig werden.

Es war nicht mehr als ein lockeres Warm-up für den deutschen Fußball-Rekordmeister, der bei der ersten Club-WM im neuen XXL-Format mit 32 Mannschaften um den Titel mitspielen will. Schon jetzt ist klar, dass um die ersten beiden Plätze in Gruppe C neben den Bayern nur die Boca Juniors aus Argentinien und Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon infrage kommen.

Am meisten ins Schwitzen kamen die Münchner Profis im kleinen TQL Stadium vor 21.152 Zuschauern beim vielen Torjubel. Schon zur Pause war das halbe Dutzend nach den Treffern von Kingsley Coman (6./21. Minute), Sacha Boey (18.), Michael Olise (20./45.+3) und der vom Publikum schon bei der Teamvorstellung gefeierten Bayern-Legende Thomas Müller (44.) voll.

Hattrick von Musiala beim Comeback

Nach der Pause nahmen die Münchner ein wenig den Fuß vom Gaspedal. Kompany wechselte mehrfach. Auch Jamal Musiala kam. Und der Zauberer traf bei seinem Comeback nach einer Muskelverletzung sofort wunderschön mit einem Schlenzer (68.), vom Elfmeterpunkt (73.) und dann im Strafraum zum Hattrick (84.). Müller machte es dann zweistellig (89.).

«Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Art und Weise und auch die Überzeugung», sagte bei DAZN Neuzugang Jonathan Tah. «Man darf das Spiel aber nicht überbewerten, wir müssen ganz klar im Kopf bleiben. Wir wissen, dass die Gegner noch stärker werden. Wir dürfen nicht nachlassen, sondern müssen einen nachlegen.»

Sané auf der Bank

Hinten verhinderte Musiala auch noch das mögliche Ehrentor von Auckland, als er David Yoo erfolgreich blockte (69.). Kompany beschrieb diese Aktion nach einem Sprint des Nationalspielers sogar als «Highlight». Leroy Sané blieb nach seinem perfekt gemachten Wechsel zu Galatasaray Istanbul 90 Minuten auf der Bank.

Nach dem Schlusspfiff hatte es der Bayern-Tross eilig. Der Charterflieger zurück ins Basiscamp im Disneyland in Orlando wartete am Flughafen von Cincinnati. Nächster Vorrundengegner sind am Freitagabend (Ortszeit) in Miami die Boca Juniors. Dann wird es nicht mehr nur um die Höhe des Ergebnisses gehen, wie gegen den Rekordsieger der Champions League in Ozeanien.

Bayern-Coach Kompany durfte mit einer schwarzen Kappe als Sonnenschutz am Spielfeldrand erfreut zur Kenntnis nehmen, dass seine Spieler sofort Ernst machten. Er hatte in der Pressekonferenz am Abend zuvor noch eigens an das magere 1:0 von Harry Kanes Engländern gegen Fußball-Zwerg Andorra in der WM-Qualifikation erinnert.

«Wir spielen gegen eine Mannschaft, die versuchen wird, sehr kompakt zu stehen und einen Moment zu nutzen», sagte Kompany. Eines war ihm bewusst: «Wir werden nicht viel Lob bekommen, wenn wir gewinnen. Aber wir wollen das Spiel ganz seriös angehen und unseren Job machen.»

Coman erster Turnier-Torschütze

Das taten Müller und Co. gegen die tapferen Amateur-Fußballer der starken Rubgy-Nation Neuseeland. Vor allem die Außenstürmer Coman und Olise schlugen nach Herzenslust ihre Haken auf dem Rasen und begeisterten das Publikum. Neuzugang Tah, der gleich den allerdings nicht geforderten Abwehrchef geben durfte, verdiente sich den ersten Assist beim 1:0 von Coman. Der Franzose durfte sich zwei Tage nach seinem 29. Geburtstag als erster Torschütze des Turniers feiern lassen.

Der fast unbeschäftigte Kapitän Manuel Neuer konnte sich in seinem Tor über 90 Minuten quasi ein Sonnenbad gönnen. Nach der Pause kam nicht nur Nachwuchstalent Lennart Karl (17) zum Einsatz. Nach einer Stunde wechselte Kompany auch Musiala und Dayot Upamecano ein, die nach längeren Verletzungen im Turnierverlauf noch wichtige Rollen einnehmen sollen.