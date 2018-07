60 Jahre Rhein in Flammen: Koblenz lässt es drei Tage lang krachen

Die Dimensionen sind gewaltig: Wenn Koblenz ab Freitag, 7. August, drei Tage lang sein "Sommerfest" zu Rhein in Flammen feiert, gibt es Unterhaltung auf elf Bühnen an zwei Flüssen, mit 60 Bands und 500 Beteiligten – und erwartet werden wieder Zehntausende Besucher: Rund um den Feuerwerksklassiker, der in diesem Jahr stolze 60 Jahre alt wird, gibt es Vielfalt und Abwechslung.

Bilder wie diese sorgen bei Rhein in Flammen seit 60 Jahren für die Faszination. Foto: Sascha Ditscher

Mit 60 ist man kein ganz junger Hüpfer mehr – aber gehört auch längst noch nicht zum alten Eisen. Und so ist es auch mit Rhein in Flammen: Die größte Veranstaltung des Jahres, die Koblenz zu bieten hat, feiert den runden Geburtstag am Samstag – um 23 Uhr wird das Abschlussfeuerwerk von der Festung Ehrenbreitstein aus abgefeuert, zum Amüsement von Tausenden auf den Schiffen des Korsos und von Zehntausenden an den Ufern und in der ganzen Stadt.

Rhein in Flammen ist auch deshalb über sechs Jahrzehnte attraktiv geblieben, weil es vor drei Jahren eine Verjüngungskur verpasst bekommen hat: Seit 2012 firmiert das ausgeweitete Koblenzer Landprogramm unter dem neuen Namen "Sommerfest".

Im Zentrum steht freilich noch immer das Feuerwerk zum traditionellen Zeitpunkt (Samstag, 23 Uhr). "Wegen des Jubiläums wird das Feuerwerk mit besonderen und neuen Effekten beginnen, die erstmals in Deutschland zum Einsatz kommen", wird Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, in einer Pressemitteilung zum Fest zitiert. Filmmusik aus den vergangenen 60 Jahren wird das Spektakel am Nachthimmel untermalen. Und abgerundet wird das Bild von den festlich beleuchteten Schiffen, die zuvor im Schiffskorso von Spay aus an diversen Feuerwerken vorbei nach Koblenz geschippert sind. Auch die Orte und Städte am Ufer gestalten ihre eigenen Landprogramme mit Livemusik, kulinarischen Genüssen, Theateraufführungen und speziellen Führungen.

Das Sommerfest in Koblenz, das bereits am Freitagabend mit viel Livemusik beginnt, wird gemeinsam mit vielen Partnern aus der Kultur- und Veranstaltungsszene auf die Beine gestellt. Dank neuer Kooperationen spricht das Fest in diesem Jahr besonders die junge Zielgruppe an. Mit den beiden Vereinen StadttUni Koblenz und Freiraum Koblenz konnte die Koblenz-Touristik zwei neue Programmpartner gewinnen. In Kooperation mit Freiraum gibt es eine neue Bühne, auf der sich Liedermacher und Gitarrenbands in einem Wohnzimmer präsentieren. Und der Verein StadttUni präsentiert ein eigenes Programm im Schlossgarten am Sonntag. Nicht zum ersten Mal dabei ist der Circus Maximus, der auch diesmal wieder eine "Silent Disco" in den Schlossgarten bringt – die Musik wird auf Funkkopfhörer übertragen, die Tänzer können zudem zwischen zwei Musikstilen wählen.

Weltmusik, Schlager, Oldies – Poppiges, Tanzbares, Schräges und Skurriles: Das Musikprogramm beim Sommerfest ist bewusst auf Vielfalt angelegt, jeder soll etwas finden, was ihm gefällt. Die größte Bühne steht wie immer am Deutschen Eck, wo unter anderem die jungen Kölschrocker von Kasalla sowie Kellerkomando mit urbanen Vibes aus dem Frankenland auftreten. Aber auch viele lokale Künstler sind dabei.

Und schließlich ist das Sommerfest auch ein Familienfest – Kinder bekommen etwa beim Wasserfest rund um den Wasserspielplatz nicht nur eine Abkühlung, sondern auch einiges mehr geboten. Und außerdem locken ein Rummelplatz sowie zig unterschiedliche Verpflegungsangebote an die Flussufer.

Der Eintritt zum Sommerfest ist grundsätzlich an allen drei Tagen frei. Einzig für folgende Programmangebote wird ein Eintrittsgeld erhoben: der Exklusiv-Bereich (Samstag ab 18 Uhr auf dem Hochplateau; 95 Euro) sowie die Premium-Lounge (Samstag ab 19.30 Uhr, Niedrigplateau Deutsches Eck; 125 Euro). Infos und Vorverkauf bei der Koblenz-Touristik und Ticket-Regional, Tel. 0651/979 07 77.

Coverbands und Rudelsingen auf dem Ehrenbreitstein

Sorgenlos und autofrei: So soll während des Rhein-in-Flammen-Wochenendes auf der Festung Ehrenbreitstein bei Livemusik diverser Coverbands und bei freiem Eintritt (Mindestverzehr) gefeiert werden, kündigt das Café Hahn an. Die Seilbahn bringt die Besucher vom Rheinufer nach oben und wieder zurück zum Sommerfest. Das Programm vom 6. bis 8. August:

Donnerstag: The Queen Kings (Queen), Bosstime (Springsteen). Die Seilbahn fährt bis 0 Uhr.

Freitag: Sahnemixx (Udo Jürgens), und Rosenblond (Rosenstolz). Die Seilbahn fährt bis 0 Uhr.

Samstag: Night Fever (Bee Gees), The Peteles (Beatles) und "Rudelsingen" mit Jörg Siewert und Steffen Walter. SWR1-Party nach dem Feuerwerk. Die Seilbahn fährt bis 2 Uhr.

Weitere Infos zum Programm des Festes gibt es unter www.cafehahn.de; zur Seilbahn unter www.seilbahn-koblenz.de

60 Jahre Rhein in Flammen: Der runde Geburtstag des Feuerwerksklassikers wird in Koblenz gefeiert – mit den bewährten Zutaten: Schiffskorso, Feuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein, dazu ein dreitägiges Kulturprogramm beim Sommerfest. Foto: Sascha Ditscher

Alles rund um die Busse

Mit einem verstärkten Angebot stellt sich der EVM-Verkehrsservice auf Rhein in Flammen ein.

Park & Ride: Wie immer bei Großveranstaltungen gilt das "Roter Punkt"-Prinzip. Von den Großparkplätzen fahren Busse zwischen 17 und 1 Uhr im 15-Minuten-Takt in die Innenstadt (Löhr-Center oder Christuskirche). Die Fahrt ist kostenlos.

Linienbusse: Ab 18 Uhr rollen mehr Busse auf den regulären Linien; es gilt der übliche Samstagfahrplan. Ab 12 Uhr fährt die Linie 1 jedoch nur noch bis zur Haltestelle "Stadttheater/Schloss". Die Linie 2/12 fährt nur noch bis zur Haltestelle "Messeplatz Wallersheim".

Spätbusse: Die Spätwagen der Linien 2, 5, 6, 8, 9, 570, 620 und 650 fahren an diesem Abend erst um 23.45 Uhr am Zentralplatz ab – und nicht wie sonst um 23.25 Uhr. Die Linie 7 wartet in Vallendar die rund 20 Minuten später eintreffende Linie 8 ab.

Nachtbusse: Bei Rhein in Flammen gibt es ein verstärktes Nachtbusangebot. Am Zentralplatz fahren jeweils um 0.03, um 1.03 und um 2.03 folgende Linien ab: N1 nach Spay, N3 zur Karthause, N4 über Rheindörfer nach Mülheim-Kärlich und Bubenheim, N5 nach Güls, N6 über Rauental, Moselweiß nach Lay, N7 zum Asterstein, N8 über Urbar und Vallendar nach Bendorf, N9 nach Immendorf, N10 nach Rübenach und 570 nach Braubach. Die N2 nach Waldesch und Emmelshausen startet um 1.03, ebenso die N10 über Rübenach, Bassenheim und Ochtendung nach Mayen. An der Pfaffendorfer Brücke starten außerdem die N11 nach Montabaur über Simmern, Neuhäusel und Eitelborn um 0.03, 1.03 und 2.03 Uhr sowie die N11 nach Neuhäusel um 0.03 Uhr.

Infos gibt es unter Telefon 0261/402 200 00

Zusatzzüge starten spät in die gesamte Region

Zu Rhein in Flammen hat der Schienenpersonennahverkehrsverband Nord zur Verbesserung in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8. auf 9. August, extra späte Zusatzzüge bestellt – und zwar auf der Lahn-Eifel-Bahn (Achtung: baustellenbedingter Schienenersatzverkehr), der Mittelrheinbahn, Moselstrecke (Süwex), rechten Rheinstrecke und Rheingaulinie bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio, Transregio und Vias. Außerdem verkehren reguläre Spätzüge auf der Moseltalbahn (RB 81) und der Lahn-Eifel-Bahn (RB 23). "Damit verbleibt auch nach dem großen Feuerwerk noch genügend Zeit, den Abend in Koblenz gemütlich ausklingen zu lassen", teilen die Verkehrsbetriebe gemeinsam mit.

Folgende Zusatzzüge starten am Koblenzer Hauptbahnhof:

0.45 Uhr: Mainz über Rhens, Spay, Boppard, Bad Salzig u. a.

1 Uhr: Limburg über Niederlahnstein, Friedrichssegen u. a.

1 Uhr: Linz über KO-Stadtmitte, Lützel, Urmitz, Neuwied u. a.

1.06 Uhr: Trier über Kobern-Gondorf, Treis-Karden u. a.

1.09 Uhr: Rüdesheim über Niederlahnstein, Oberlahnstein, Braubach u. a. (startet bereits um 1.06 Uhr am Haltepunkt Stadtmitte)

1.27 Uhr: Bonn über Stadtmitte, Lützel, Urmitz, Weißenthurm, Andernach, Namedy, Brohl, Bad Breisig u. a.