Ehrung beim Moselfest: Stuart Pigott wird Winninger Ehrenwinzer

Voller Stolz meldet die Gemeinde Winningen, wer neuer Ehrenwinzer wird: Der britische Weinjournalist Stuart Pigott nimmt die Würdigung im Verlauf des diesjährigen Moselfests an.

Stuart Pigott (2006) Foto: picture-alliance/ dpa

Er trägt auf dem rechten Unterarm ein Tattoo, das Freunde des Moselweins juchzen lässt: In geschwungener Schrift steht da das Wort „Riesling“ – Stuart Pigott meint es also ernst mit seiner Bewunderung für die wohl rheinland-pfälzischste aller Rebsorten. Nicht für dieses Tattoo, das schon viele Filzstift-Nachahmungen fand, sondern für seine Verdienste um eben den Riesling, den Moselwein insgesamt und die Winninger Winzer im Besonderen erhält der britische Weinjournalist beim diesjährigen Moselfest eine besondere Ehrung: Er wird bei der Historischen Zinntafel zum Winninger Ehrenwinzer ernannt.

In dieser Woche erreichte Pigotts erhoffte Zusage die Gemeinde, berichtet Frank Hoffbauer, Leiter von Touristik Winningen: „Das ist eine großartige Werbung für den Winninger Wein und in meinen Augen auch als Anerkennung Pigotts für die Leistungen der Winninger Winzer zu verstehen“, freut sich Hoffbauer. Mit der zeremoniellen Zinntafel wird traditionell das Moselfest, Deutschlands ältestes Winzerfest, eröffnet. Jährlich wird ein Ehrenwinzer mit Zinnkette und blauer Schürze ausgestattet, die Laudatio hält stets der Vorgänger, diesmal dann Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Das Moselfest wird vom 24. August bis 2. September gefeiert.

Stuart Pigott, 1960 in London geboren, schreibt seit den 80er-Jahren kenntnisreich, aber auch kritisch über Wein – in einer zupackenden, oft pointierten Sprache, die ein Publikum jenseits des „inner circle“ erreicht. Bekannt wurde er unter anderem durch Texte in der „Frankfurter Allgemeinen“ und Buchveröffentlichungen wie „Wein spricht deutsch“, „Weinwunder Deutschland“ oder zuletzt „Planet Riesling“. Der Freund auffälliger Anzug-Designs lebte einige Jahre an der Mosel in Bernkastel-Kues, inzwischen in Berlin und New York. Seit wenigen Wochen besitzt er neben der britischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft, weil er wegen des Brexits keine EU-Privilegien verlieren will – und wegen der Nähe zum deutschen Wein. tim

Hier geht es zu Stuart Pigitts Weinblog