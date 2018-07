Wie steht's um die Hygiene? Badmitarbeiter checken mehrmals täglich das Wasser

Hygiene muss in öffentlichen Schwimmbädern großgeschrieben werden, damit Keime und andere Erreger keine Chance haben. Dazu tragen die Mitarbeitern der Einrichtungen bei – aber auch die Besucher.

Tim Hermanni, Fachangestellter für Bäderbetriebe im Löwenbad Hachenburg, muss, ebenso wie seine Kollegen, dreimal täglich eine Wasserprobe aus allen Becken der öffentlichen Einrichtung entnehmen und diese Proben mithilfe eines speziellen Messgerätes untersuchen.

Foto: Röder-Moldenhauer

Das Thema Hygiene spielt in öffentlichen Schwimmbädern eine große Rolle. Manche Menschen beispielsweise verzichten bewusst auf einen Besuch in einer solchen Einrichtung, weil sie gesundheitliche Nachteile durch mögliche Keime und Erreger fürchten. Damit dieses Risiko nicht entsteht, sorgen Badmitarbeiter täglich mit recht großem Aufwand dafür, dass Becken und Nebenräume sauber sind, wie das Beispiel Löwenbad in Hachenburg zeigt. Grundlage für die Reinigung sind die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen/Merkblatt R 94.04 Reinigung, Desinfektion und Hygiene in Bädern.

3 Wasserproben entnehmen die Mitarbeiter des Hachenburger Löwenbads täglich aus allen Becken.

Für die Einhaltung dieser Vorschriften sowie zur Schaffung eines sauberen Umfeldes für die Gäste werden im Löwenbad verschiedene Reinigungsarbeiten in regelmäßigen Intervallen durchgeführt. Zusätzlich zu diesem fes­ten Plan, der die Infektionsgefahr minimieren soll, werden auch Maßnahmen nach Bedarf ergriffen, wie die für das Bad zuständige Erste VG-Beigeordnete Gabriele Greis auf Anfrage mitteilt. Zur Routine gehört unter anderem der Einsatz eines sauren und alkalischen Reinigers. Zudem wird täglich ein Hochdruckreiniger verwendet. Der gesamte Hallenbadbereich wird an jedem Öffnungstag mit Desinfektionsmittel gesäubert. Dazu gehören die Boden- und Wandflächen, Sitzbänke, Liegen, der Treppenaufgang zur Rutsche sowie die Sprungbretter und Startblöcke. Um grobe Schmutzteilchen aus dem Beckenwasser zu entfernen, stehen Unterwassersauger in zwei Größen mit verschiedenen Saugleistungen zur Verfügung. Die sanitären Anlagen wiederum werden, je nach Besucheraufkommen, sogar mehrmals täglich gesäubert.

Im Eingangsbereich hängt eine Haus- und Badeordnung, in der für jeden sichtbar und mehrsprachig auf die Duschpflicht vorm Schwimmen hingewiesen wird. Bei erkennbaren Verstößen dagegen bittet das Personal die Gäste, das Duschen nachzuholen.

Das Wasser in den Becken unterliegt besonders strengen Kon­trollen (gemäß § 37 Infektionsschutzgesetz/IfSG und DIN 19643). Für eine einwandfreie Qualität werden dem Wasser verschiedene Stoffe wie Flockungsmittel, PH-Heber/Senker und Chlor zugeführt. Mit Aktivkohle sollen wiederum Desinfektionsnebenprodukte aus dem Wasser abgebaut werden. Anhand der täglichen Besucherzahl wird ermittelt, wie viel Frischwasser zugeführt werden muss. Darüber hinaus entnehmen die Mitarbeiter dreimal täglich Proben aus allen Becken und werten diese mithilfe eines speziellen Messgerätes aus. Alle Ergebnisse werden dokumentiert. Dank einer eigens für das Löwenbad Hachenburg angepassten Software unterliegen die Wasserparameter einer ständigen technischen Überwachung, berichtet Gabriele Greis. Doch damit nicht genug: Ein externes Labor für Lebensmittel- und Umweltanalytik untersucht alle drei Monate die Wasserqualität aller Schwimmbecken auf mikrobiologische und chemische Parameter hin. Die daraus resultierenden Prüfberichte werden durch das Gesundheitsamt noch einmal geprüft.

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich