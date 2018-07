Wenige Oasen auf der Landkarte: Gibt es genug Bäder in Rheinland-Pfalz?

Es sind beachtliche Summen, die das Land Rheinland-Pfalz Jahr für Jahr in die Schwimmbäder steckt. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden die nach Auskunft des Innenministeriums etwa 260 Bäder im Land mit 12,3 Millionen Euro gefördert. In den Jahren 2007 bis 2010 hatte das Land zudem ein Sanierungsprogramm mit 66 Millionen Euro Fördergeld aufgelegt.

„Damit konnten insgesamt 40 Bäder mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 300 Millionen Euro gefördert werden“, blickt ein Ministeriumssprecher zurück. Zudem hat die Landesregierung dieses Jahr entschieden, erneut ein Sanierungsprogramm aufzulegen. Es soll aufwachsend ab 2020 mit jährlich 5,2 Millionen Euro ausgestattet sein. Ausgeschlossen von Sportfördermitteln sind „Spaßbäder“, Thermen und Saunalandschaften. mkn