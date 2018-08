Schwimmkurs für Erwachsene: Die Angst ist das Problem

Schwimmenlernen als Erwachsener ist möglich. Fast jeder, der es bei Thomas Mohr in Bad Salzig probiert, hat Erfolg. Dabei ist die Motorik meist das geringste Problem: Was wirklich umerzogen werden muss, ist das Angstzentrum.

Das allererste Gleiten durchs Wasser erfordert viel Mut, selbst wenn das Wasser nur 1,35 Meter tief ist. Anna schafft es: Nach nur 30 Minuten und ersten Tauchübungen am Beckenrand stößt sie sich ab und gleitet auf Schwimmlehrer Thomas Mohr zu. Foto: Dagmar Schweickert

Die schlanken Finger verkrampfen sich noch ein wenig mehr am Metallgeländer, das das flache Bewegungsbecken umfasst. „Wie denn, wie soll das gehen?“, fragt Anna und blickt einige Meter weit über das ruhige Wasser, in dem sich von außen die Sonne spiegelt. Es ist ein wunderschöner Frühsommertag in Bad Salzig (Rhein-Hunsrück-Kreis), aber dafür hat Anna keinen Blick, während sie im Bewegungsbecken der Kurklinik steht. Ihre Stimme klingt mutlos und völlig ratlos.

Die Frage verhallt in dem Schwimmbad, in dem sich für eine Stunde nur zwei Menschen aufhalten: Anna ist 21 Jahre alt, sehr hübsch, schlank, sportlich und kerngesund. Trotzdem ist sie nicht in der Lage, sich auch nur für einen Zug ohne Hilfe über Wasser zu halten. Aber das soll sich jetzt ändern: Anna lernt Schwimmen.

Einige Meter entfernt von ihr steht Thomas Mohr, der seit Jahrzehnten Kindern Schwimmen beibringt – aber eben auch Erwachsenen. Menschen wie Anna, die Sprechen und Laufen gelernt haben, die meistens problemlos Radfahren können, aber im Wasser so hilflos sind wie ein Kleinkind. Gerade eben hat Thomas Mohr seine Schülerin in ihrer allerersten Schwimmstunde mit einer simplen Aufforderung völlig aus dem Konzept gebracht: „Jetzt machst du mal zwei Züge.“

„Wie denn?“, fragt sie noch mal. „Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll.“ Anna hat nie Schwimmen gelernt. Sie stammt aus Kasachstan, zog vor 16 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. „Meine Eltern sind fast nie ins Schwimmbad gegangen“, berichtet sie. Ob ihre Eltern überhaupt schwimmen können, weiß sie nicht: „Meine Mutter bestimmt nicht, mein Vater vielleicht ein bisschen“, meint sie. Inzwischen hat sie drei Geschwister. Die beiden Brüder „können, glaube ich, schwimmen“. Ihre Schwester ist erst vier Jahre alt und einer der Gründe, warum Anna endlich lernen will, sich sicher im Wasser zu bewegen. „Ich will ihr das auch mal beibringen, ich will mehr als nur rutschen im Schwimmbad. Oder wenn ich mal selbst Kinder habe ...“ Den Satz lässt sie unvollendet. Ihr Schwimmlehrer leitet sie weiter an: „Ich will einfach mal sehen, wo du so stehst“, meint er. Eine gute Viertelstunde hat er sie da bereits im Wasser begleitet, erste Tauchübungen am Beckenrand gemacht. Anna gehört nicht zu den Erwachsenen, die totale Panik im Wasser haben: Auf die Rutsche im Kinderbecken traut sie sich, sie geht planschen. „Ich bin immer noch wie ein Kind im Schwimmbad“, erzählt sie. Aber die Panik ist unterschwellig immer dabei.

Den Kopf unterzutauchen, ist die erste Lektion, um die Angst zu verlieren. Dann muss sich die 21-jährige Schülerin trauen, die Augen unter Wasser zu öffnen. Foto: Dagmar Schweickert

Anna ist 21 und hat unglaubliche Angst davor, dass sie jemand ins „Tiefe“ schubst, sie untertunkt oder am Fuß unter Wasser zieht. Das ist schon passiert – immerhin sieht man ihr nicht an, dass sie hilflos ist wie ein kleines Kind, sobald sie den Kopf unter Wasser hat. Dass sie nie Schwimmen gelernt hat, verdankt sie mehreren unglücklichen Zufällen: Da sind die Eltern, die keinen Bezug zum Schwimmen haben. In der Schule hätte sie fast Unterricht gehabt, doch dann zog die Familie von Diez nach Bad Ems. „In der ersten Schule wäre der Schwimmunterricht kurze Zeit später dran gewesen, und in Bad Ems war die Klasse damit schon fertig.“ Als Jugendliche ging sie mit ins Freibad, aber eben nur in den Bereich, in dem sie sicher stehen konnte.

Die meisten ihrer Freunde wissen Bescheid. Kürzlich hat sie es einer Freundin verraten: „Die war schockiert, hat versucht, mir das Schwimmen zu erklären, aber ich wusste einfach nicht, was sie da von mir will. Sobald ich mit den Füßen nicht mehr den Boden berühre, bekomme ich Panik“, erklärt Anna, die mittlerweile in Boppard lebt und eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten macht. Thomas Mohr versteht ihre große Angst und erklärt ihr ruhig, was passiert, sobald sie im Wasser ist: „Der Mensch weiß ja instinktiv, dass Wasser eine große Gefahr bedeutet.“ Während Kinder beim Schwimmenlernen sehr unbefangen sind und vor allem die Schwimmbewegungen lernen, muss bei Erwachsenen etwas ganz anderes trainiert werden: „Meist liegt es nicht an der Motorik, dass Erwachsene nicht schwimmen können. Es geht vor allem darum, das Angstzentrum umzuerziehen: Schwimmen zu lernen, ist für Erwachsene eine reine Kopfsache.“

Die größte Angst hätten Erwachsene davor, Wasser in die Augen zu bekommen. „Die Angst lässt sie verkrampfen, und dann klappt die Schwimmbewegung nicht. Der Körper geht unter“, erklärt er und führt Anna vor, was er meint. Zuerst gleitet er entspannt durch das Wasser, ein Schwimmbrett sicher in den Händen. Dann zieht er die Rückenmuskulatur zusammen, ein kleines bisschen nur, schon sackt die untere Körperhälfte ab, alle Beinbewegungen sind zum Scheitern verurteilt. Anna sieht genau zu, hört, was der Lehrer ihr erklärt, versucht, die Botschaft umzusetzen in Vernunft. Doch so einfach ist es eben nicht.

„10 Prozent deiner Angst blockieren 90 Prozent deines Könnens“, impft Thomas Mohr ihr ein. Deshalb setzt er auch auf Erklärungen, um das Angstzentrum theoretisch auf kleine Fortschritte vorzubereiten, um den Körper erfahren zu lassen, dass Wasser kein Feind ist. Anna hält sich noch mal am Geländer fest, Augen zu, in die Knie gehen, durch den Mund blubbernd ausatmen. Erleichtert taucht sie wieder auf. „Jetzt die Augen auflassen“, ermuntert sie Mohr. Anna atmet tief durch. Zögert. Noch ein tiefer Atemzug, noch einer, dann gibt sie sich einen Ruck, sie ist unter Wasser. Mit den Händen hält sie sich so sehr fest, dass ihre Knöchel weiß hervortreten. Sie öffnet die Augen. Als sie wieder auftaucht, lacht sie. Ein Bann scheint gebrochen. Sie versucht es gleich noch einmal.

Thomas Mohr lächelt zufrieden. Er weiß, dass sie es lernen wird. „Das, was du jetzt schon geschafft hast, ist 50 Prozent von allem, was du brauchst, um schwimmen zu können“, unterstreicht er. Jetzt sind die Gleitübungen dran. Und da kommt er dann, der Furcht einflößende Satz: „Mach mal zwei Züge.“ Anna ist hilflos, aber Mohr bleibt ruhig. „Probier einfach mal.“ Unbeholfen versucht sie mit den Armen die Bewegung, die sie so oft gesehen hat. Die Beine machen auch irgendetwas, aber der Körper sackt ab. Nichts anderes war zu erwarten, aber für den Schwimmlehrer ist es wichtig, dass sie es versucht hat. Er leitet die nächste Phase ein: Anna muss sich auf den Rücken drehen und lässt sich von Thomas Mohr durchs Becken ziehen. Er hält sie nur am Kopf fest, ihre Füße müssen jetzt den Boden verlassen. Sie kichert kurz hysterisch, strampelt hektisch. Aber nach wenigen Versuchen entspannt sie und lässt sich ziehen.

„Man muss dem Körper vertrauen, man muss das Angstzentrum umerziehen, erst dann kann sich der Kopf konzentrieren auf die Schwimmbewegung, ansonsten blockiert er“, erklärt Mohr wieder. Anna lernt schnell: „Das geht schon besser als gedacht“, lobt er. Nach einer halben Stunde gleitet sie ohne Schwimmbrett lang gestreckt durchs Wasser. Noch ohne Schwimmbewegung, vor allem aber ohne Angst. Der Rest kommt in den nächsten neun Stunden, da sind sich beide jetzt schon sicher.

Von Dagmar Schweickert