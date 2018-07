Kein flächendeckender Schwimmunterricht im AK-Land: Woran liegt es?

Die frühsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen laden geradezu zur Abkühlung im Wasser ein. Doch was für die einen nasses Freizeitvergnügen bedeutet, kann für andere lebensbedrohlich sein: für Nichtschwimmer. Und davon gibt es auch im AK-Land einige.

Die „Nudeln“ sind für Schwimmanfänger ein nützliches Hilfsmittel für die ersten eigenständigen Bewegungen im Element Wasser. Doch auch beim Planschen kann man damit viele lustige Sachen anstellen. Archiv

Foto: Markus Döring

Wer das Schwimmen als grundlegende menschliche Überlebenstechnik nicht beherrscht, für den lauern allerorten Gefahren. Kinder können schon in einer Regentonne oder dem Gartenteich ertrinken. Verschiedene Institutionen wie die Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) machen seit Jahren darauf aufmerksam, dass die Anzahl der Kinder, die die Grundschule als Nichtschwimmer verlassen, ansteigt. Als Gründe gelten der fehlende Zugang zu einem Bad, das auch in einem akzeptablen zeitlichen Rahmen erreichbar ist, und die geringe Anzahl pädagogischer Lehrkräfte mit entsprechender Qualifikation.

Im Landkreis Altenkirchen hat sich die Situation im Vergleich zum Schuljahr 2014/15 geringfügig verschlechtert. Die Grundschule Flammersfeld war damals die einzige Grundschule, die keinen Schwimmunterricht anbieten konnte. An den Gründen dafür hat sich nichts geändert: Im 15 Fahrminuten entfernten Altenkirchener Hallenbad gibt es keine freien Kapazitäten für die Jungen und Mädchen aus Flammersfeld, und es gibt keinen Lehrer mit der nötigen Qualifikation an der Schule. Auch die Zusatzkosten für den Bustransfer nennt Schulleiter Kai Meuler in diesem Zusammenhang.

Die Daten stammen aus einer ADD-Abfrage und beziehen sich auf das Schuljahr 2015/16. Im Schulbezirk Koblenz gibt es 321 Grundschulen und 3 verbundene Grund- und Realschulen plus. Davon erteilen 207 Schwimmunterricht (64 Prozent), 117 oder rund 36 Prozent keinen Schwimmunterricht.

Foto: RZ-Grafik

An der Grundschule Horhausen wird seit vier Jahren nun ebenfalls kein Schwimmunterricht mehr angeboten. Rektorin Claudia Fels erklärt dazu: „Der Weg ins Schwimmbad Hausen ist so weit, dass wir drei Unterrichtsstunden einsetzen müssen, um eine Stunde Schwimmunterricht zu erteilen. Ein kürzerer Anfahrtsweg zum Schwimmbad wäre eine große Hilfe!“ Doch alle Anfragen in anderen Bädern blieben erfolglos, weil es dort keine freien Kapazitäten gibt. Außerdem ist Fels derzeit die einzige Lehrerin an der Schule, die für den Schwimmunterricht qualifiziert ist. „Ein weiterer Sportlehrer wäre hier dringend erforderlich“, sagt Fels. Nur die Grundschule Oberlahr kann in der VG Flammersfeld Schwimmunterricht erteilen, weil mit dem Becken im Westerwald-Treff ein privates Bad vor Ort ist, das die Grundschüler nutzen dürfen. Allerdings besitzt auch an der Grundschule Oberlahr von fünf Lehrkräften nur eine die notwendige Qualifikation.

Unproblematisch läuft der Schwimmunterricht hingegen in der VG Wissen, wo alle drei Grundschulen das Siegtalbad nutzen. Entsprechend qualifizierte Lehrer sind vorhanden. So auch in der VG Hamm. Der Schwimmunterricht für die Schüler aus Hamm und Etzbach findet ebenfalls in Wissen statt. Sinkende Schwimmfähigkeiten haben die vorgenannten Grundschulen bei ihren Schülern nicht festgestellt. Nur die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule Hamm berichtet in diesem Zusammenhang, dass es ihrer Einschätzung nach in den vergangenen Jahren immer mehr Kinder gib, die nicht schwimmen können, es dann in der Schule aber lernen.

Gründe für nicht erteilten Schwimmunterricht. Die Daten stammen von der ADD in Trier.

Foto: RZ-Grafik

Das Siegtalbad ist auch Anlaufpunkt für das Schulschwimmen der Grundschüler des Standortes Malberg, wo allerdings nur eine qualifizierte Lehrkraft zur Verfügung steht. Zwei qualifizierte Pädagogen sind es an der Grundschule Gebhardshain. Diese fährt mit ihren Schülern zum Schwimmen ins Löwenbad nach Hachenburg. Der Großteil der Grundschulen in der VG Betzdorf-Gebhardshain erteilt den Schwimmunterricht jedoch im Molzbergbad in Kirchen. Von der Grundschule in Alsdorf heißt es in diesem Zusammenhang noch, dass eine Verbesserung hinsichtlich der Schwimmfähigkeit beobachtet wird, „da das Freizeitbad auf dem Molzberg seit längerer Zeit wieder geöffnet ist“. Aufgrund der geografischen Nähe fahren die Jungen und Mädchen der Grundschule Elkenroth ins Daadener Hallenbad zum Schulschwimmen.

Dorthin gehen auch die Grundschulen Daaden, Biersdorf und Friedewald aus der VG Daaden-Herdorf für ihren schulischen Schwimmunterricht. Genügend Lehrkräfte mit Befähigung für das Schulschwimmen gibt es an diesen Schulen. Ein anderes Bild zeigt sich in Weitefeld und Herdorf. Die Grundschule Weitefeld erteilt in diesem Schuljahr keinen Schwimmunterricht, „da wir zu wenig Lehrerwochenstunden haben und wir im vergangenen Schuljahr mit der Grundschule Elkenroth gefahren sind, dort aber die Klassen- und Gruppengrößen gestiegen sind, sodass zwei Betreuungspersonen nicht mehr ausreichen.“ Denn an der Weitefelder Grundschule gibt es nur eine ausgebildete Schwimmlehrerin, die andere ist derzeit in Elternzeit. Auch an der Grundschule Herdorf gibt es seit mehreren Jahren kein Schulschwimmen. „Es wird jedoch geprüft, ob in den nächsten Jahren wieder Schwimmunterricht angeboten werden kann. Hier ist jedoch vorrangig die Kostenfrage zu klären“, erläutert Stephan Romschinski von der VG-Verwaltung Daaden-Herdorf zu den Hintergründen. Bezüglich der allgemeinen Schwimmfähigkeit der Grundschüler gibt es lediglich aus der Daadetal-Grundschule die Beobachtung, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Kinder, die in der dritten Klasse noch Nichtschwimmer sind, gestiegen ist.

Die drei Grundschulen der VG Altenkirchen erteilen den Schwimmunterricht im Hallenbad in Altenkirchen. Die Frage der sinkenden Schwimmfähigkeit bei Grundschülern beantworten alle drei mit „eher ja“. Eine Veränderung sei schon zu bemerken.

In der VG Kirchen wird in den Grundschulen Friesenhagen und Niederschelderhütte aufgrund der Entfernung zu den Bädern in der Region und des damit verbundenen höheren Zeitaufwands kein Schwimmunterricht erteilt. Alle anderen Grundschulen der VG Kirchen nutzen zum Schulschwimmen das Molzbergbad, auch ausreichend qualifizierte Lehrkräfte sind an diesen Schulen vorhanden. Zur Schwimmfähigkeit ihrer Schüler heißt es von diesen, teilweise sei ein Abnehmen spürbar wahrzunehmen: „Erfreulich sind aber die zahlreichen Erfolge, die durch den Schwimmunterricht erzielt werden.“

Von unserer Reporterin Natalie Simon