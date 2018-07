Im Land der Nichtschwimmer: Bis zu 47 Prozent der Grundschulen erteilen keinen Schwimmunterricht

59 Prozent der Grundschüler können nicht sicher schwimmen. Das stellte eine Forsa-Umfrage 2017 fest. Deshalb schlägt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Alarm: „In 10 bis 15 Jahren kann mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung nicht mehr schwimmen und ist potenziell gefährdet“, warnt Marco Vogt, Sprecher beim DRLG-Landesverband Rheinland-Pfalz. Wird Deutschland zu einem Land der Nichtschwimmer?

59 Prozent der Grundschüler können nicht richtig schwimmen – auch weil es immer weniger Schwimmunterricht an Schulen gibt. Foto: Jens Weber

Ein Grund für diese Entwicklung ist laut DLRG, dass bundesweit an 25 Prozent der Grundschulen kein Schwimmunterricht mehr stattfindet. In Rheinland-Pfalz ist die Situation noch deutlich schlechter, wie exklusive Recherchen unserer Zeitung ergaben: Im Schulbezirk Koblenz gibt es an 36 Prozent der Grundschulen keinen Schwimmunterricht, im Schulbezirk Trier, zu dem die Kreise Cochem-Zell und Birkenfeld gehören, sind es sogar 47 Prozent.

Diese Zahlen ergeben sich aus einer Umfrage der Schulbehörde, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier zum Schuljahr 2015/16. „Der Schwimmunterricht ist Bestandteil der Lehrpläne Sport aller Schularten der Primarstufe und Sekundarstufe I und sollte somit nach Möglichkeit an allen Schulen eingerichtet werden“, sagt eine ADD-Sprecherin. In den Klassenstufen eins bis vier sind jeweils drei Unterrichtseinheiten Sport wöchentlich vorgesehen. Aber: „In welchem Schuljahr und in welchem Umfang in diesem Rahmen der Schwimmunterricht durchgeführt wird, entscheiden die Grundschulen anhand der organisatorischen Vorgaben und örtlichen Möglichkeiten.“ Und das ist das Problem: Für viele Grundschulen ist der Weg zum nächsten Schwimmbad zu weit.

Kinder, die die Grundschule verlassen, sollen schwimmen können – so die Theorie. Doch die Praxis sieht anders aus. Woran das liegt, beschreiben wir in unserer Serie.

Das ist auch der Schulbehörde bewusst: „Eine besondere Herausforderung in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist die Maßgabe, dass nicht überall Schwimmbäder in erreichbarer Nähe vorhanden sind. Hier muss jede einzelne Schule überlegen und entscheiden, welcher Zeitansatz für die Fahrt zum nächstgelegenen Schwimmbad pädagogisch vertretbar ist, damit nicht übermäßig viel wertvolle Lernzeit für die Hin- und Rückfahrt zum und vom Schwimmbad verbraucht wird.“ Außerdem ist vielen Lehrern inzwischen die Verantwortung zu groß, weil etliche Kinder im Grundschulalter keinerlei Wassergewöhnung mehr haben, geschweige denn das „Seepferdchen“ besitzen. Marco Vogt vom DLRG-Landesverband kritisiert: „Es ist erschreckend und bedauerlich, dass die Kinder von staatlicher Seite nur unzureichend im Schwimmen ausgebildet werden und damit der Ertrinkungstod vieler Kinder gleichgültig hingenommen wird, indem man sie nicht konsequent das Schwimmen erlernen lässt.“

Tatsächlich ist die Lücke zwischen bildungspolitischem Anspruch und schulischer Realität groß. Eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK) wertet Schwimmen als motorische Basiskompetenz: „Schwimmen ist ein unverzichtbares Erfahrungsfeld im Entwicklungsprozess eines jeden Menschen“, heißt es. Und: „Die dabei gesammelten Erfahrungen sind für die körperliche und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen einzigartig und nicht austauschbar.“

Der rheinland-pfälzische Sportlehrerverband stellt allerdings eine gefährliche Entwicklung fest: Immer mehr Jungen und Mädchen, die an eine weiterführende Schule wechseln, sind Nichtschwimmer. Peter Sikora, Landesvorsitzender des Sportlehrerverbands und Lehrer an einem Mainzer Gymnasium, sagt gegenüber unserer Zeitung: „Rund 30 Prozent der Grundschüler, die auf meine Schule wechseln, können nicht schwimmen.“

Selbst, wer das „Seepferdchen“ gemacht hat, gilt noch lange nicht als sicherer Schwimmer. DLRG-Sprecher Marco Vogt sagt: „Viele Eltern sind der Ansicht, es reicht aus, wenn ihr Kind bei einem der vielen privaten Anbietern das Seepferdchen besteht. Sie sind der Meinung, dass ihr Kind nun schwimmen könnte. Diese Annahme ist rundweg falsch!“ Beim „Seepferdchen“ müssen die Kinder 25 Meter schwimmen und einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser mit einer Hand heraufholen. Ein sicherer Schwimmer braucht das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, den sogenannten Freischwimmer: Er kann mindestens 200 Meter in maximal 15 Minuten schwimmen, zwei Meter tief nach einem Gegenstand tauchen, außerdem aus einem Meter Höhe ins Becken springen. Davon sind viele Grundschüler in Rheinland-Pfalz weit entfernt – ebenso weit wie von den Schwimmbädern. Deutschlandweit werden laut DLRG pro Jahr etwa 100 Bäder geschlossen – 2016 waren es 98, nur zwei wurden neu gebaut. Auch in Rheinland-Pfalz sind viele Bäder dichtgemacht worden. Nicht alle Kommunen können und wollen sich den teuren Betrieb noch leisten.

Von unseren Redakteuren Birgit Pielen und Markus Kuhlen