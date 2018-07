Hohe Betriebskosten: Muss das Schwimmbad ein Minusgeschäft sein?

Es ist ein Geschäft ohne finanziellen Gewinn: Mit dem Betrieb eines öffentlichen Schwimmbads lässt sich kein Geld verdienen. Zusatzgeschäft nennen es die einen, grundlegend defizitär die anderen. Denn mit Eintrittspreisen und selbst Zusatzangeboten wie etwa Wassersport, Schwimmkurs, Imbissverkauf und Co. lässt sich kaum kostendeckend arbeiten, die Betriebskosten sind einfach zu hoch. Häufig aber auch höher, als sie sein müssten. Denn: In einem Bad lassen sich Kosten erheblich reduzieren, nur wissen das wenige Betreiber.

Anders Hans-Ludwig Altes. Er ist Werkleiter des Freibads Rüllberg in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Landkreis Kusel). „Sein“ Bad in Grumbach stand lange auf der Kippe. Die Bausubstanz war marode, die Technik aus den 60ern hatte das Verfallsdatum weit überschritten, Sanierungsmaßnahmen stauten sich über Jahre. „Es war klar, wenn nichts passiert, machen wir dicht“, sagt Altes heute und lässt den Blick über die Anlage schweifen.

Stolz ist er auf das Geleistete schon. Er weiß aber auch, dass das, was die Gemeinde und ein reger Förderverein hier gestemmt haben, nicht selbstverständlich ist. „Wir haben unseren Mut zusammengenommen, Kritik ausgehalten und entschieden, dass wir das Bad komplett sanieren.“ Und das, obwohl gut zehn Kilometer entfernt schon das nächste Bad Besucher lockt, es im Umkreis generell viele Bäder gibt. „Der Kreis Kusel ist für seine hohe Schwimmbaddichte bekannt“, meint Altes. In dieser Konkurrenzsituation als Gemeinde an einem Bad festzuhalten, ist rein wirtschaftlich sicher als mutig zu bezeichnen. Die Sanierung, die hier abgelaufen ist, war aber auch mehr als „nur“ eine Modernisierung. Sie stand unter einem Motto, das Betreiber aufhorchen lassen sollte: Energieeffizienz.

Wie sich durch Energieeffizienz Kosten sparen lassen

Durch energieeffiziente Umrüstung lassen sich, egal, ob in Frei- oder Hallenbad, Kosten einsparen. Das heißt keineswegs, dass eine Komplettsanierung notwenig wird wie im Rüllbergbad. Auch kleine Änderungen, wie etwa die Justierung der vorhandenen Anlagentechnik, kann schon Effekte erzielen. Das sagt Dieter Oppenhäuser vom Ingenieurbüro für Energietechnik und erklärt, wie sich bis zu 80 Prozent des Strombedarfs einsparen lassen – am Beispiel der Badewasserumwälzung.

In einem Bad muss das Beckenwasser stetig umgewälzt werden, also in Bewegung bleiben, um die Wasserqualität hoch zu halten. Die Häufigkeit ist durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) vorgeschrieben. „Die Anlagen zur Badewasserumwälzung werden von Bademeistern über veraltete Systeme oder nicht selten auch händisch bedient – das ist der Knackpunkt: Viele wälzen das Wasser nach Bauchgefühl und nicht nach Notwendigkeit um – die Umwälzmenge ist entscheidend. Wenn wenige Menschen im Wasser sind, wird das Wasser nicht so stark verunreinigt und dementsprechend weniger muss umgewälzt werden. Wenn das Wasser nach tatsächlichem Bedarf umgewälzt wird, lassen sich Stromkosten sehr stark reduzieren.“

Moderne Anlagen steuern die Umwälzfrequenz automatisch, indem sie die Wasserqualität mithilfe verschiedener Parameter permanent messen. Auch Filter, in denen verunreinigende Partikel hängen bleiben, von Sonnencreme bis Urin, können händisch oder automatisch gespült werden. Hier greift das gleiche Prinzip: Rückspülen nach Notwendigkeit, nicht nach Belieben reduziert die Betriebskosten.

Und es gibt weitere Maßnahmen für energieeffizientes Wirtschaften: Helfen kann etwa, Becken am Abend abzudecken, damit weniger Wasser und damit Wärme verdunstet und dann mit hohem Energiebedarf wieder erwärmt werden muss. Auch der Einsatz alternativer Energien ist „absolut empfehlenswert“, sagt Oppenhäuser – gerade in Freibädern. Das ist auch die ganz praktische Erfahrung, die Hans-Ludwig Altes im Rüllbergbad gemacht hat: Sonnenenergie zur Wärmegewinnung zu nutzen, findet er naheliegend – und großartig. Für ihn sind die sogenannten Solarabsorber, die im Zuge der Sanierung 2015 installiert wurden, die beste, sinnvollste Maßnahme in puncto Energieeffizienz: „Der Aufwand ist, gemessen am Nutzen, relativ gering. Auch für Bäder, die nicht saniert werden müssen, sondern sich nur optimieren wollen, ist das mein Tipp. Unsere Ölheizung steht zwar noch, aber wir brauchen sie praktisch eigentlich nicht mehr.“ Beziehungsweise nur noch als Zusatzheizung zu Beginn der Saison zum Anheizen auf rund 23 Grad und während Schlechtwetterperioden mit niedrigen Nachttemperaturen. Die Solarabsorber tun den Rest: Die schwarzen Schläuche erstrecken sich als Meterbahnen hinter dem Technikhäuschen. Auf dem Rasen brutzeln sie regelrecht in der Sonne, die an dieser Stelle rund um die Uhr knallt. Durch die Schläuche läuft Wasser aus dem neuen Schwallwasserbehälter, der das übergeschwappte Beckenwasser sammelt, wird in der Sonne erhitzt und als warmes Wasser ins Becken zurückgeführt. Das ist kostenarm und nachhaltig – bis zu 90 Prozent des Wassers im Rüllbergbad werden in einem Reinigungskreislauf aufbereitet und wiederverwendet.

Trotz Sanierung keine reine Erfolgsgeschichte

All das ist der Wirtschaftlichkeit des Bades zugute gekommen, auch wenn die Sanierung keine reine Erfolgsgeschichte ist. „Auch das gehört zur Wahrheit“, meint Altes. „Unser Ziel ist die Verlustminimierung.“ Insgesamt 1,3 Millionen hat die Sanierung gekostet, 1 Million wurde über ein Darlehen aus einem Investitionsprogramm für Kommunen der KfW Bankengruppe finanziert. Es dauert Jahre, es zurückzuzahlen. Die Kosten, die trotz des energieeffizienten Umbaus anfallen, sind weiter hoch: „Das rechnet sich noch nicht, da wir hohe Tilgungsraten zurückzahlen. Auch die Besucherzahlen haben sich nicht stark verändert oder sind sprunghaft angestiegen“, sagt er. „Aber wir haben jetzt ein Bad auf dem technisch neuesten Stand – und eines, das weiß, was es sein will.“

Auch das ist laut Altes wichtig: „Man muss eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und nicht alles sein wollen.“ In der ehemals eigenständigen Gemeinde Wolfstein (2014 fusionierten die Gemeinden Lauterecken und Wolfstein) gibt es ein Sport- und Spaßbad mit vielen Attraktionen. „Wir haben bewusst einen Gegenpol gesetzt, um nicht in direkte Konkurrenz zu treten.“

Der alte Drei-Meter-Turm wurde daher abgerissen, stattdessen kam eine Breitwasserrutsche, die für alle Altersklassen attraktiv ist, findet Altes. Wenn in Wolfstein die „Rowdys“ und Springer auf ihre Kosten kommen, sollen es hier in Grumbach eher Familien und auch betagte Menschen sein. Das Konzept geht laut Altes auf, auch wenn das Bad vermutlich auch weiterhin auf keinen grünen Zweig kommt. „Defizitär ist dieses Geschäft immer“, resümiert Altes, „aber ein Bad bringt viel mehr als materielle Ergebnisse: Es ist auch ein Treffpunkt und Kommunikationsort für die Gemeinden, es steigert die Lebensqualität. Das für die Menschen vor Ort zu erhalten, war uns viel wichtiger, als eine reine Rechenaufgabe zu lösen.“ Melanie Schröder