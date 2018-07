"Baywatch" beweist: Schwimmen macht sexy

Wie viele Leben das „Baywatch“-Team um Mitch Buchannon (David Hasselhoff) gerettet hat, lässt sich schwer sagen: Hunderte werden es gewesen sein, vielleicht sogar mehr als 1000. Denn die von 1989 bis 2011 produzierte Serie brachte es auf unglaubliche 243 Folgen. In ihren Hochzeiten hatte jede Folge weltweit 1,1 Milliarde Zuschauer – sogar im Iran schaute man heimlich über Satellit den Rettungsschwimmern von Malibu zu –, weshalb sich ohnehin die Frage stellt, ob Mitch, C.J. (Pamela Anderson), Matt Brody (David Charvet) und ihre Kollegen indirekt noch viel mehr Menschen vor dem Ertrinken bewahrt haben.

Nie zuvor waren rote Badeanzüge wie -hosen so ein Kult für die Massen: Rückblick in die Hochzeit der TV-Serie „Baywatch“ unter anderem mit Pamela Anderson und David Hasselhoff.

Foto: obs/dpa

Denn wenn „Baywatch“ so etwas wie eine Botschaft hatte, dann diese: Schwimmen ist sexy. Eine bessere Werbung für den Schwimmunterricht konnte es im Grunde gar nicht geben, auch wenn die Serie häufig als „unrealistisch“ kritisiert wurde. Gewiss, der Alltag von Rettungsschwimmern ist weitaus weniger spektakulär als das TV-Format suggeriert, das bisweilen einer Überbietungslogik folgt.

Erotik am Strand

Häufig geht es nicht nur um gewöhnliche Strandunfälle, Herzinfarkte im kühlen Nass oder Übermütige, die zu weit hinausschwimmen, auch spektakuläre Kriminalfälle sind ein fester Bestandteil der Serie. Die Figuren gehören heute zum kollektiven Fernsehgedächtnis. Der adrette David Hasselhoff rettete die 80er-Jahre in die 90er, David Charvet stellte seinen perfekt durchtrainierten Körper in den Dienst der Sache und zur Schau für die Zuschauerinnen, und das Playmate Pamela Anderson – erst ab Staffel 3 dabei – verwandelte den kalifornischen Strand endgültig in ein Paradies, in dem vor allem Männer von einer vollbusigen Blondine – zwar nicht im Eva-Kostüm, jedoch mit einem sehr knappen roten Badeanzug – an Land gezogen werden.

Nicht selten waren die Geretteten zugleich Verlorene, dann nämlich, wenn sie sich in die Retterin verliebten, die in Liebesangelegenheiten trotz aller Erotik eher distanziert blieb. Die Rolle der C.J. ist durchaus komplex, insofern die Rettungsschwimmerin wie eine Frau wirkt, die so sehr auf ihr Äußeres bedacht ist, dass sich waghalsige Rettungsaktionen verbieten, sie aber trotzdem vor Tatendrang, Pragmatismus und Kumpelhaftigkeit strotzt. Zimperlich ist C.J. nie, souverän fast immer – weshalb wohl auch die sich an ihren Kurven ergötzenden Kamerafahrten selbst heute nicht als sexistisch interpretiert werden können.

Sie sind vielmehr Zeugnis eines Staunens und einer (männlichen) Hilflosigkeit angesichts solcher Frauenpower. Verwechslungen mit der Person Pamela Anderson bieten sich an, war doch die Schauspielerin immer mehr als eine reine Männerfantasie. Und es ist wohl eher Koketterie, wenn Anderson resümiert: „Mein Busen hatte eine fabelhafte Karriere – ich bin einfach immer nur mitgetrottet.“ Stets engagierte sich Anderson sozial und für Tierrechte und inzwischen auch dezidiert politisch: So unterstützt und besucht sie regelmäßig den noch immer in der ecuadorianischen Botschaft in London festsitzenden Netzaktivisten und Wikileaks-Gründer Julian Assange.

Ihre schöne Oberfläche hat Tiefe, wie auch die gesamte Serie nicht nur ein konsumorientiertes Schönheitsideal propagiert: Neben den Hochglanzkörpern lässt „Baywatch“ auch eine Körperlichkeit zu, die defizitär, hilfsbedürftig und schützenswert ist. Immer wieder spielen behinderte Menschen eine wichtige Rolle. In der vierten Staffel etwa trainieren geistig und körperlich beeinträchtigte Jugendliche einige paralympische Disziplinen. Derlei integrative Szenen ziehen sich durch alle Staffeln. Selbst in dem 2017 erschienenen Kinofilm „Baywatch“ geht es darum, dass ein übergewichtiger junger Mann in das Team der Rettungsschwimmer aufgenommen wird. Auf den ersten Blick kann man Mitch, C.J. und den anderen tatsächlich keine Arroganz vorwerfen, wenn sie Männer und Frauen begegnen, die nicht so makellos sind wie sie.

Möglicherweise aber sind es nichts weiter als Gnadenakte von Luxuskörperbesitzern, um sich prophylaktisch gegen den Vorwurf der Oberflächlichkeit zu wehren. Denn „Baywatch“ ist in erster Linie Ausdruck eines neuen Körperkults, der in den 90er-Jahren von Amerika mit einer gigantischen, bis heute nicht abgeebbten Fitnesswelle nach Europa schwappte. Das Glatte, Gesunde, Gestählte, kurzum: die Sexyness wird zum alles entscheidenden Kriterium – privat, aber auch beruflich. Die Trennung zwischen Berufs- und Privatleben spielt bei der „Baywatch“-Crew ohnehin keine Rolle mehr. Kaum eine Folge gibt es, die ohne Liebesgeschichte auskommt; zudem werden in der Serie Körper dann besonders sexualisiert, wenn sie sich im Einsatz befinden. Die Zeitlupe, in der Männer, noch häufiger aber Frauen zu sehen sind, wie sie mit ihrem Schwimmbrett in Richtung Meer rennen, ist das bekannteste Stilmittel der Serie. Unzählige Male parodiert. Die Zeitlupe ermöglicht ein voyeuristisches Verweilen auf den gebräunten, trainierten (und chirurgisch optimierten) Körpern, wobei zusätzlich der paradoxe Effekt entsteht, dass durch die Verlangsamung die Schnelligkeit überhaupt erst richtig eingefangen werden kann. Es ist die Künstlichkeit der Körper und der Aufnahmen, die letztendlich dafür gesorgt haben wird, dass das sonst so abgegriffene Wort „Kultserie“ hier tatsächlich einmal angebracht ist.

Gefährliche Gewässer

In seinem Buch „Land und Meer“ von 1942 fragt der Staatsrechtler Carl Schmitt, ob der Mensch ein reines Landwesen ist und antwortet: „Du brauchst nur an eine Meeresküste zu gehen und den Blick zu erheben, und schon umfasst die überwältigende Fläche des Meeres deinen Horizont. Es ist merkwürdig, dass der Mensch, wenn er an einer Küste steht, natürlicherweise vom Lande aufs Meer hinaus schaut und nicht umgekehrt vom Meer ins Land. In tiefen, oft unbewussten Erinnerungen der Menschen sind Wasser und Meer der geheimnisvolle Urgrund allen Lebens.“

Diesen Blick wiederholt die Kamera in „Baywatch“ wieder und wieder, häufig blicken wir dabei durch Mitchs Fernglas, der plötzlich sieht, wie ein Mensch in jenen Urgrund hinuntergezogen wird, der nicht nur Leben schenken, sondern auch Tod bringen kann. Jetzt läuft Mitch los, stürzt sich in das feuchte Element, rettet ein Leben – und ermahnt den Geretteten wie den Zuschauer zur Vorsicht. Die natürliche Grenze zwischen Meer und Land, zwischen Wasser und Erde, sollte nur der überqueren, der gut schwimmen kann. „Baywatch“ ist nicht besonders pädagogisch, aber vielleicht deshalb sehr wirksam. Schwimmlehrer wie Mitch und C.J. hätte schließlich jeder gern.

Von unserem Reporter Wolfgang M. Schmitt