Über Wasser halten: Wer schwimmt, muss zurückkehren können

Vor 25 Jahren brachten die meisten Kleinkinder das Talent mit, um schwimmen zu lernen. Heute sieht das ganz anders aus. „Die Motorik ist bei vielen stark beeinträchtigt“, sagt Marita Wagner vom Schwimmverein TuS Mayen. Schuld ist auch die schöne neue Welt des Internets. „Computer- und Handykonsum tragen bei den Kleinen dazu bei, sich weniger zu bewegen.“ Wagner erkennt gleich, wer viel draußen spielt. Koordination und Motorik sind besser ausgebildet.

Elke Becker von der DLRG-Ortsgruppe Mayen zeigt den Kindern, wie's geht: Sie leitet eine Gruppe im Freibad Weibern an.

Foto: Andreas Walz

Wagner ist neben Ute Wolff eine von zwei Übungsleitern im Verein. Auch eine Krux: Es gibt zu wenig geschultes Personal, das Kindern das Schwimmen beibringt. Man muss dafür die Übungsleiterlizenz absolvieren, ferner das DLRG-Abzeichen in Silber bestehen.

„Mehr Schwimmbäder müssen Kapazitäten für Kinder im Grundschulalter frei halten“, legt Marco Vogt, Pressesprecher des DLRG-Bezirks Rhein-Mosel, den Finger in eine andere Wunde. Schwimmbäder gebe es nicht wie Sand am Meer, umso wichtiger sei es, dass sich eine Kommune um die Schwimmfähigkeit ihrer kleinsten Bürger ernsthaft bemühe. In Mayen kein Problem, das Bad bietet alle Möglichkeiten.

Die Schulen und ihre Lehrer müssten mitspielen, müssten sich über einen Sonderausbildungsgang fit machen. Eigentlich sollte, so Vogt, die Wassergewöhnung für Kinder bereits in der Kindertagessstätte beginnen. Aber ausgerechnet die Schulen sind gleichzeitig ungewollt Konkurrenz fürs Schwimmen in der Freizeit. „Die Ganztagsschule macht den Vereinen das Leben schwer“, benennt Marita Wagner ein Problem, das in den jüngsten zehn Jahren entstanden ist. Denn wer bis nachmittags um 16 Uhr in der Schule sitzt, der hat meist keine Lust mehr, spätnachmittags oder abends im Verein Sport zu treiben.

Lege man Zahlen von vor zehn Jahren zugrunde, dann ist die Lage der Kinder im Grundschulalter in der gesamten Region zwischen Rhein, Mosel und Eifel in puncto Schwimmfähigkeit „leider, leider schlechter geworden“, sagt Marco Vogt, der auch Ausbilder in der DLRG ist. Er hat aber noch eine Gruppe ausgemacht, die nicht richtig mitzieht: Eltern. „Sie gehen kaum noch mit ihrem Nachwuchs spielen, meiden die Bäder.“ Marita Wagner vom Schwimmverein TuS Mayen bestätigt dies: „Die Eltern müssen mitwirken, andernfalls sieht es für die Kinder nach einem Kurs ganz schwach aus.“

Eine fatale Entwicklung, die, so prophezeit DLRG-Mann Vogt, darin gipfeln wird, dass „sich in zehn Jahren gut 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr über Wasser halten können.“ Ihm schwant als Lebensretter Übles: „Dann können wir andauernd irgendwo Leute aus dem Wasser ziehen.“ Einen Ausweg nennt er, wenn junge Menschen das Schwimmen nicht im Grundschulunterricht gelernt haben: Kurse für Jugendliche und Erwachsene. „Das gibt es auch für Zwanzigjährige.“

Einmal pro Jahr gibt es im Mayener Schwimmverein ein Probetraining, zu dem man sich anmelden kann. Anfänger müssen aber schon 25 Meter weit schwimmen können. Warum? „Wir können keine Nichtschwimmer aufnehmen, das lässt die Personaldecke nicht zu“, betont Marita Wagner. Das „Seepferdchen“ als Eingangsvoraussetzung müsse schon sein, die Kinder üben donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Ein Kurs leitet Fortgeschrittene im Alter von mindestens elf Jahren an. Wagner: „Wer nicht konsequent ans Schwimmen herangeführt wird, der macht keine Fortschritte mehr.“ Der Verein hat fünf Schwimmzeiten, montags und donnerstags. Kinder und Jugendliche zahlen 6 Euro Beitrag im Monat, Erwachsene 8,50 Euro und Familien 13 Euro – Kurs und Eintritt inbegriffen. Wagner schwört auf Schwimmen als Idealsport: „Es spricht alle Muskelgruppen an.“ Marco Vogt indes kennt einen wichtigeren Aspekt: „Wer mitten in einem Badesee schwimmt, muss in der Lage sein zurückzukehren.“

Infos über den Schwimmverein TuS Mayen: Telefon 02651/1374 oder im Internet unter www.schwimmverein-mayen.de

Von unserem Chefreporter Thomas Brost