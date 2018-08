Deutschland-Tour im Rhein-Lahn-Kreis: Helfer werden Teil des Radsport-Spektakels

Knapp 30 von 153 Kilometern der ersten Etappe der Deutschland-Tour führen die Radprofis am 23. August auf ihrem Weg von Koblenz nach Bonn durch den Rhein-Lahn-Kreis. Allein zwischen Lahnstein und Weinähr sollen an diesem Tag rund 90 Streckenposten für die Sicherheit der Radfahrer und den reibungslosen Ablauf sorgen. Vor allem für den Bereich Bad Ems und Nassau suchen die Organisatoren noch freiwillige Helfer. Der Lohn für den Einsatz: Man ist Teil einer international im Fernsehen übertragenen Sportveranstaltung, und es gibt sogar eine Aufwandsentschädigung.

Die erste Sprintwertung der wiederbelebten Deutschland-Rundfahrt wird am 23. August gegen 12.30 Uhr am Nassauer Ortsausgang in Richtung Obernhof auf der B 417 ausgefahren. Auf Höhe des Ortsschildes werden die schnellen Männer um Marcel Kittel und André Greipel die ersten Punkte im Kampf um das Wertungstrikot ausfahren. Foto: Carlo Rosenkranz

Gesucht werden Streckenposten mit einem Mindestalter von 18 Jahren, die entlang der Route sicherstellen, dass weder Autos noch Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer die Rennstrecke blockieren. Zudem überwachen sie die Absperrmaßnahmen, teilt Günter Rittgen mit, der für die Koordination auf der ersten Etappe verantwortlich ist. Für die erste Etappe am 23. August ist eine Einsatzzeit am Nachmittag von etwa anderthalb Stunden geplant. Außerdem ist eine Aufwandsentschädigung von 10 Euro vorgesehen, die nach dem Einsatz ausgezahlt wird. „Wir freuen uns bevorzugt über Gruppenanmeldungen, die einen bestimmten Abschnitt betreuen“, sagt Rittgen. „Einzelanmeldungen sind darüber hinaus grundsätzlich auch möglich.“

Mit gutem Beispiel voran

Mit gutem Beispiel voran geht beispielsweise der Radsportverein Oranien Nassau, der zahlreiche Vereinsmitglieder als Streckenposten im Bereich der Verbandsgemeinde Nassau zur Verfügung stellt. Vorsitzender Joachim Wennrich hat auch die anderen Nassauer Sportvereine kontaktiert und um Mithilfe bei der Durchführung der einzigen Profi-Radrundfahrt auf deutschem Boden gebeten.

Die erste Etappe markiert einen Neuanfang im deutschen Profi-Radsport. Nach den großen Dopingskandalen – auch im deutschen Team Telekom – brachen Live-Übertragungen im Fernsehen und Sponsoreninteresse schlagartig weg. Das führte nach der Deutschland-Tour 2008 zum Aus des Etappenrennens, dessen Tradition mit Unterbrechungen bis 1911 zurückreicht. Auch weitere Rundfahrten wie die Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und die stets hochkarätig besetzte Bayern-Rundfahrt wurden in der Folgezeit eingestellt.

Know-how der Tour de France

Nach zehn Jahren Pause wird in Koblenz mit dem Start am 23. August eine Ära eingeläutet, die durch das Know-how und die Mittel der Tour-de-France-Mutter Amaury Sport Organisation die Deutschland Tour zu einer neuen Größe im internationalen Profiradsport werden lassen soll. Bis 2018 soll das Rennen von zunächst vier auf sieben Etappen ausgedehnt werden.

Wer am Donnerstag, 23. August, als Streckenposten an der Durchführung der neuen Deutschland Tour mitwirken möchte, sollte Angaben per E-Mail an kontakt@ deutschland-tour.com schicken: Vorname, Name, komplette Adresse, E-Mail-Adresse, Handynummer, Anzahl der Helfer der Gruppe. Unter www.deutschland-tour.com gibt es ein Formular „Helfer werden“. Ansprechpartner: Gesellschaft zur Förderung des Radsports.

Von unserem Redakteur Carlo Rosenkranz