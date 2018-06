Moselfest: Zehn Tage Wein, Musik und Kunst

Für die Organisatoren läuft der Countdown schon: Denn bis zum Start des Moselfestes bleiben keine zwei Wochen mehr. Die RZ hat bereits einen Blick auf das Programm des ältesten Winzerfestes Deutschlands geworfen:

Rund um den Weinhexbrunnen wird beim Moselfest wieder einiges los sein. Foto: Sascha Ditscher/Archiv

Los geht's am Freitag, 25. August, um 19 Uhr mit der festlichen Eröffnung am Weinhexbrunnen durch Alexander Lang vom Touristikverein Winningen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Winzerkapelle Winningen. Im Hexenkeller, im Zelt „Rieslings“ und an den Weinständen kann man Winninger Weine probieren. Noch vor der Eröffnung können geladene Gäste bei der Historischen Zinntafel in der August-Horch-Halle erleben, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur neuen Ehrenwinzerin ernannt wird.

Am Samstag, 26. August, wird dann um 11 Uhr in der Galerie im Rathaus die Ausstellung der Malerin Marianne Kron eröffnet. Am Weinbrunnen sorgt der Musikverein Pommern ab 14 Uhr für Musik, um 14.45 startet der Winzerzug seinen Umzug. Abends gibt es die Premiere des Moselfest-Spiels „Die Weinkontrolle“ (20 Uhr). Am Weinhexbrunnen spielt die Band The Candies. Am Sonntag, 27. August, sind die Weinstände, aber auch die Außengastronomie der Gastronomen rund um den Weinhexbrunnen und das Moselufer bereits ab 11 Uhr geöffnet. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Winzerkapelle (11 Uhr) und die Sunshine Dance Band (17 Uhr). Auch das Moselfest-Spiel wird um 18 Uhr aufgeführt.

Die traditionelle Frühschoppenfahrt findet am Montag, 28. August, ab 10.30 Uhr auf der MS Rheingold statt. Am Dienstag, 29. August, bietet der Eifelverein Untermosel ab 14.15 Uhr eine geführte Wanderung „Rund ums Winninger Weinfest“ an (Treffpunk: Weinhexbrunnen). Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr findet der Weinmarkt wieder am neuen Standort im Evangelischen Gemeindezentrum statt. 13 Winninger Winzer und zwei Gäste vom Mittelrhein (das Weingut Matthias Müller aus Spay und das Weingut Didinger aus Osterspai) werden am Mittwoch, 30. August, ab 15 Uhr, mehr als 100 Weine präsentieren.

Am Donnerstag, 31. August, wird die Winninger Cover-Rockband Holiday Hard am Weinbrunnen wieder Songs aus sechs Jahrzehnten präsentieren. Beginn: 20 Uhr. DJ Rouven und die Coverband Wallstreet spielen am Freitag, 1. September, ab 19 Uhr am Weinhexbrunnen. Zudem gibt' s eine weitere Aufführung des Moselfest-Spiels (20 Uhr). Letzteres wird zur gleichen Zeit auch am Samstag, 2. September, aufgeführt. Am Weinhexbrunnen spielt ab 14 Uhr die Winzerkapelle, später dann die Band Gooseflesh. Am Sonntag, 3. September, endet das Moselfest um 22 Uhr mit dem Feuerwerk „Die Mosel im Feuerzauber“. Vorher gibt es noch einen Frühschoppen am Weinhexbrunnen (ab 11 Uhr), das Moselfest-Spiel (15 Uhr) und einen weiteren Auftritt der Sunshine Dance Band. vos