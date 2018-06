Moselfest Winningen: Winzer stillen wachsendes Bedürfnis nach Topweinen gerne

Schon seit vielen Jahren verfolgen die Winninger Winzer konsequent den Weg hin zu Qualitätsprodukten anstelle von Massenweinen. Diese Linie soll sich auch beim diesjährigen Moselfest vom 25. August bis zum 3. September widerspiegeln.

Die Auswahl der Weine fürs Moselfest erfolgte in einer umfangreichen Blindverkostung durch die Weinkommission, der mit Andreas von Canal, Reiner Fries, Edi Göbel, Jan Philipp Jungwirth und Thomas Richter ausgebildete Winzer angehören. Foto: Winfried Scholz

Deshalb gibt es eine Neuerung beim sogenannten Festwein: Statt wie bislang üblich Cuvées mit Weinhexetikett in den Geschmacksrichtungen, trocken, feinherb und mild anzubieten, gibt es in diesem Jahr an allen Ständen Qualitätsweine einzelner Winzer, die auch das entsprechende Etikett tragen. Nicht die einzige Neuerung beim ältesten Winzerfest Deutschlands.

Andreas Lang, der Vorsitzende von Touristik Winningen, dem Veranstalter des Moselfests, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir beobachten schon seit einigen Jahren den Trend, dass die Besucher immer mehr höherwertige Weine nachfragen“, sagt er am Rande der Auswahlprobe für die Weine des Fests. Auch die Einrichtung des „Rieslings“ hat mit dieser Entwicklung zu tun: An diesem modern gestalteten Stand der Jungwinzer- und Schröterzunft kommen Weingourmets auf ihre Kosten. Denn dort werden ausschließlich Spitzenweine erlesener Qualität aus den Winninger Toplagen angeboten. Das gleiche Angebot wird es zusätzlich nebenan bei den kleinen Weinfässchen vor dem Moselhäuschen geben.

An den übrigen Ständen gibt zwar weiterhin fünf Festweine im Standardsegment – ein trockener und je zwei halbtrockene und milde Qualitätsweine – daneben Roséweine und Sekte oder Seccos. Bis zuletzt waren die Festweine Cuvées von Weinen verschiedener Winzer, die unter einem neutralen Etikett günstig angeboten wurden. In diesem Jahr nun sind die Festweine einzeln ausgebaute Qualitätsweine, die das Etikett des jeweiligen Erzeugers tragen. Zusätzlich wird das Angebot in diesem Jahr durch Prädikatsweine erweitert. An den verschiedenen Ständen wird es unterschiedliche Kabinette geben. Die Spätlesen sind dem „Rieslings“ vorbehalten.

Die Auswahl erfolgte nun in einer umfangreichen Blindverkostung durch die Weinkommission, der mit Andreas von Canal, Reiner Fries, Edi Göbel, Jan Philipp Jungwirth und Thomas Richter ausgebildete Winzer angehören. Touristik-Geschäftsführer Frank Hoffbauer erläuterte: „Wir legen Wert auf ein ausgewiesenes Fachgremium. Das Prozedere entspricht dem der Weinprämierung bei der Landwirtschaftskammer.“ Jeder der Juroren konnte Noten von eins bis fünf in Zehntelschritten vergeben. Insgesamt standen 49 Weine, Sekte und Seccos zur Auswahl, darunter 34 Rieslinge. Die jeweils Gruppenbesten wurden dem „Rieslings“ zugeordnet. Die Zweit- und Drittplatzierten werden auf die verschiedenen anderen Stände verteilt.

Rasch war zu merken: Die Verkostung war für die Fachleute keine Alibiveranstaltung. Mal gab es stark unterschiedliche Bewertungen, mal lag man dicht beieinander. Einhellig gut beispielsweise mit Noten zwischen 4,4 und 4,7 war die Bewertung für den 2016 Riesling Uhlen Kabinett feinherb vom Weingut von Heddesdorff – ein klarer Fall fürs „Rieslings“.

Neues gibt es derweil auch für den Weinmarkt zu berichten, der in diesem Jahr am Mittwoch, 30. August, stattfindet, wieder im evangelischen Gemeindezentrum. Zum ersten Mal nehmen diesmal mit Matthias Müller aus Spay und Jens Didinger aus Osterspai zwei Gastwinzer teil – zwei Spitzenweingüter vom Mittelrhein.

Von unserem Mitarbeiter Winfried Scholz

