Deutschland-Tour: Radprofis sprinten auch durch den Kreis Neuwied

Kreis Neuwied

Der 26. Juni 2011 ist vielen Radsportfans in der Region sicher noch in guter Erinnerung. Damals kämpften Stars wie Tony Martin oder Andre Greipel bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenradrennen in Neuwied um den Sieg. Sieben Jahre später kehrt der Radsportzirkus in den Kreis zurück, lässt die Deichstadt aber diesmal außen vor: Die Startetappe der neu aufgelegten Deutschland-Tour führt am Donnertag, 23. August, von Koblenz nach Bonn, und ein großer Anteil der 154 Kilometer langen Strecke verläuft von Dierdorf bis nach Windhagen durch den Kreis.