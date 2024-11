Seltenes Sondermodell – Mercedes G-Klasse „Past II Future“

Mercedes will sich künftig auch in der Fashion-Welt einen Namen machen, weshalb der Autobauer verstärkt mit Modelabels kooperiert. Dabei entstehen auch Editionsmodelle wie der neue „Past II Future“.

SP-X/Shanghai. Im April 2025 bringt Mercedes-Benz das auf 20 Exemplare limitierte Editionsmodell „Past II Future“ der G-Klasse auf den Markt. Zu den Besonderheiten gehören eine zweifarbige Mattlackierung in Olivgrün und Grau sowie schwarz lackierte 19-Zoll-Räder. Hinzu kommen schwarze Außenspiegelkappen, beschriftete Seitenschutzleisten, ein Reserverad an der Heckklappe mit Moncler-Schriftzug sowie karierte Sitzbezüge im Innenraum. Vorbild für die Kleinserie ist ein als Kunstwerk deklarierter Umbau einer G-Klasse aus den 70er Jahren, der in Zusammenarbeit mit dem japanischen Modelabel Nigo und dem für seine Daunenjacken bekannten Bekleidungshersteller Moncler entstanden ist. Eine Besonderheit des Showcars, bei dem es sich um ein Cabriolet handelt, ist ein Verdeck, das den Daunenjacken-Stil von Moncler aufgreift.

Die von diesem Umbau abgeleitete Kleinserie auf Basis der aktuellen G-Klasse wird es in den Antriebsvarianten G 450d und G 500 geben. Die Preise dürften deutlich über 130.000 Euro liegen.

Mario Hommen/SP-X