Ein Mann wird in Göttingen wegen versuchter schwerer Brandstiftung gesucht - und in Bad Kreuznach verhaftet. Dabei entdecken die Ermittler eine Sprengvorrichtung. Nun sitzt der Verdächtige in Haft.

Bad Kreuznach/Göttingen (dpa/) – Der Mann, bei dessen Festnahme am Dienstag in Bad Kreuznach eine Attrappe einer selbstgebauten Sprengvorrichtung in seinem Auto gefunden wurde, ist in Haft genommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen mitteilte, stand gegen den Verdächtigen ein Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung aus. Er soll einen Molotow-Cocktail in eine Schule in Göttingen geworfen haben. Bezüglich der Sprengvorrichtung wird demnach nun geprüft, ob waffentechnisch relevante Vorwürfe gegen den Verdächtigen erhoben werden können.