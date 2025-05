Berlin (dpa) – Der berüchtigte Berliner Szene-Club Berghain wird wohl nicht die Zieladresse der Pokalsieger vom VfB Stuttgart sein. Trainer Sebastian Hoeneß höchst persönlich meldete im ZDF-Interview mit Katrin Müller-Hohenstein Zweifel an, dass sein Team es überhaupt hinter die härteste Tür Deutschlands schaffen würde.

Als sich die Moderatorin nach den Party-Plänen erkundigte und einen Besuch im hippen Techno-Club vorschlug – und zwar mit dem DFB-Pokal im Gepäck, sagte Hoeneß: «Das ist den Türstehern im Berghain, glaube ich, egal. Das weiß ich noch von früher, deswegen mal gucken.»

Strenge Türpolitik im Berghain ist legendär

Die strenge Türpolitik und die lange Warteschlange des Clubs sind legendär. Hoeneß spielte in jüngeren Jahren einige Zeit in Berlin bei der zweiten Mannschaft der Hertha, anschließend war er in Zehlendorf auch als Trainer aktiv. Nun gewann er in der Hauptstadt nach dem 4:2-Finalsieg gegen Arminia Bielefeld erstmals den DFB-Pokal.