Selbst gemacht: So werden alte Lampen zu Unikaten

Designer-Look für wenig Geld: Mit Papptellern, Pappbechern oder Kreppband lassen sich alte Leuchten in etwas ganz Neues verwandeln. Drei Ideen.

Köln (dpa/tmn) – Leuchten aus Papier sind derzeit beliebt. Sie müssen sich aber nicht unbedingt eine neue Designer-Lampe kaufen. Wer Geld sparen will oder alte Materialien lieber weiter verwendet, kann seinen Lampenschirm einfach upcyclen. Drei kreative Anregungen von der DIY-Academy:

1. Stehlampe mit Papptellern verzieren

Mit gefalteten Papptellern kann man einen Lampenschirm in Zylinderform umgestalten. Dadurch erhält die Leuchte mehr Tiefe und Struktur.

Dafür benötigt man neben Papptellern einen etwa 20 Zentimeter hohen Lampenschirm in Zylinderform, sowie ein Falzbein, ein Messer, eine Schere, eine Heißklebepistole und ein Lineal.

Und so geht es:

Zunächst braucht man eine Schablone. Dafür faltet man einen Pappteller in der Mitte und glättet den Falz. Parallel dazu zeichnet man dann zwei Linien an – jeweils etwa im Abstand von 0,5 Zentimetern. Nun schneidet man entlang dieser beiden Linien den Teller durch. Den so entstandenen Halbkreis kann man dann als Vorlage verwenden. Einfach auf einen weiteren Pappteller legen und die Linien übertragen.

Wichtig: Diesmal den Teller nicht durchschneiden, sondern nur einritzen. Dafür das Lineal anlegen und mit dem Messer die Linie leicht nachfahren.

Als Nächstes die äußeren Segmente des Tellers nach innen falten. Dabei entsteht eine gewölbte Rückseite, die den Teller später in der gewünschten Form hält. Die Rückseite wird dann mit Heißkleber bestrichen und der Teller mit der Wölbung nach außen an den Lampenschirm geklebt – möglichst eng und gleichmäßig. Den Vorgang wiederholt man so lange, bis die Teller den Lampenschirm komplett einhüllen. Wichtig: Beim Ankleben sollte man darauf achten, dass die Teller immer in einer Höhe abschließen.

2. Geometrische Muster auf den Lampenschirm malen

Bei dieser Upcycling-Idee verwandelt man den Lampenschirm mit etwas Farbe in ein individuelles Stück mit grafischen Mustern. Je nachdem, welche Farbkombination man wählt, wirkt das Ergebnis knallig oder dezent.

Dafür benötigt man Bastel- oder Acrylfarbe, einen Pinsel oder eine kleine Farbrolle, Kreppband sowie Cutter, Schneidunterlage, Falzbein, Lineal und natürlich einen Lampenschirm – in unserem Beispiel ist er weiß.

Und so geht es:

Aus dem Kreppband schneidet man gleichmäßige Dreiecke aus – dafür kann man mehrere Bahnen auf die Schneidunterlage kleben und dann zunächst Quadrate in der gewünschten Größe vorzeichnen. Diese dann mit dem Cutter ausschneiden und diagonal halbieren, um Dreiecke zu erhalten.

Die so zugeschnittenen Dreiecke klebt man in einem gleichmäßigen Muster auf den Lampenschirm. Diese Stellen bleiben später weiß.

Wichtig, damit das Ergebnis sauber wird und keine Farbe unter das Band läuft: Alle Kanten mit einem Falzbein gut andrücken.

Dann den Lampenschirm mit Bastel- oder Acrylfarbe streichen. Am besten mehrere dünne Schichten auftragen, bis die Farbe gut deckt. Wenn alles vollständig getrocknet ist, das Malerband vorsichtig abziehen. So kommen die Dreiecke in der ursprünglichen Grundfarbe des Schirmes zum Vorschein. Nun den Lampenschirm wieder an der Fassung anbringen.

3. Pappbecher verwandeln kugelförmigen Lampenschirm

Für diese Idee benutzt man am besten kleine Pappbecher sowie einen kugelförmigen Lampenschirm aus Papier.

Und so geht es:

Die Pappbecher mit der offenen Seite nach außen mit einer Heißklebepistole an dem Lampenschirm ankleben – an der unteren Öffnung der Leuchte beginnen und rundherum die Becher ringförmig anbringen.

In die Zwischenräume der ersten Reihe kommt dann eine weitere Reihe Pappbecher – bis man zur vierten Reihe beziehungsweise der breitesten Stelle der Leuchte angekommen ist. Ab dann werden die Pappbecher direkt übereinander geklebt, bis der gesamte Lampenschirm bedeckt ist. Ist der Kleber vollständig ausgehärtet, kann man den Lampenschirm aufhängen.

Wichtig: Damit das Ergebnis am Ende einheitlich aussieht, sollte man die Becher möglichst gleichmäßig anbringen.