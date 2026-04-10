Moritz Seider schafft beim Sieg der Detroit Red Wings etwas, das es seit 41 Jahren nicht mehr gegeben hat.

Detroit (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat erstmals in seiner Karriere fünf Scorerpunkte in einem Spiel der nordamerikanischen Profiliga NHL gesammelt. Der 25-Jährige erzielte beim 6:3-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Philadelphia Flyers das Tor zum 2:1 und war mit Vorlagen an vier weiteren Treffern beteiligt.

Seider ist der erste Red-Wings-Verteidiger seit 41 Jahren mit fünf Scorerpunkten in einer Partie und der insgesamt vierte in der Historie des Traditionsteams. «Er macht alles, und die meiste Zeit macht er es gut», sagte Detroits Trainer Todd McLellan. Seider stellte die Mannschaftsleistung in den Vordergrund. «Jeder hat sich heute Abend enorm gesteigert, und das macht es leichter für uns alle», sagte der 25-Jährige.

Ottawa mit besseren Aussichten auf Playoff-Platz

Detroit hatte zuvor fünf von sechs Spielen verloren. Im Rennen um einen Playoff-Platz haben die Ottawa Senators bei nur noch drei verbleibenden Hauptrunden-Partien die besseren Aussichten. Seider forderte daher drei Siege: «Wir müssen noch sechs Punkte mehr holen und schauen, wo wir dann landen.»

Ottawa mit dem deutschen Nationalstürmer Tim Stützle gewann daheim 5:1 gegen die Florida Panthers und liegt weiterhin drei Punkte vor Verfolger Detroit.