New Jersey (dpa) – Die Detroit Red Wings um Moritz Seider haben im vorletzten Spiel der Hauptrunde in der Eishockeyliga NHL ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Das Team gewann auswärts bei den New Jersey Devils auch dank zweier Assists des deutschen Verteidigers mit 5:2.

Nachdem Jonatan Berggren im ersten Drittel und J.T. Compher im zweiten Drittel die Gäste mit 2:0 in Führung brachten, leitete der 24-Jährige die Vorentscheidung zu Beginn des dritten Abschnitts mit ein. Als die Devils noch einmal auf 2:3 verkürzten, spielte Seider wiederum den vorletzten Pass zum erneuten Zwei-Tore-Vorsprung. Der Deutsche verbuchte damit seine Assists Nummer 36 und 37 der laufenden Spielzeit. Für den Endstand sorgte Marco Kasper zehn Sekunden vor dem Ende.

Trotz der Siegesserie haben die Red Wings den Sprung in die Playoffs nicht geschafft. Zum Abschluss der Hauptrunde treffen sie am Freitag (MESZ) auf die Toronto Maple Leafs.

Oilers siegen ohne Draisaitl zum Abschluss

Auch ohne ihren deutschen Superstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers die Hauptrunde mit einem Sieg beendet. Gegen die San Jose Sharks gewannen die Kanadier auswärts mit 3:0.

In Abwesenheit des Deutschen, der zum Start der Playoffs zurückerwartet wird, bereitete sein kongenialer Partner Connor McDavid die Führung der Gäste vor und erzielte damit in acht seiner zehn Saisons in der NHL mindestens 100 Scorerpunkte. Im zweiten Drittel legten die Oilers durch Max Jones nach, Corey Perry traf gegen Ende der Partie ins leere Tor der Sharks.

In Runde eins der Playoffs trifft Edmonton im vierten Jahr in Folge auf die Los Angeles Kings.