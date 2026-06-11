Weltrekord, Mut und ein letzter Abschied: Wie Charlie Dalin trotz seltener Krankheit zur Ikone des Segelsports wurde. Präsident Macron und Rivalen würdigen den Ausnahmesportler.

Berlin (dpa) – Auf den Meeren der Welt nahm es Segler Charlie Dalin mit den Naturgewalten auf, seinen schwersten Kampf aber hat er nun verloren. Der Franzose, der im vergangenen Jahr die Weltumsegelung «Vendée Globe» in Rekordzeit gewann, ist mit 42 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Das teilten die Organisatoren der Regatta mit. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Dalin als «einen großen Segler, einen Mann von außergewöhnlichem Mut und eine Lichtgestalt auf dem Ozean».

Erst im vergangenen Herbst war bekanntgeworden, dass Dalin im Januar 2025 während seiner Triumphfahrt bei der «Vendée Globe» bereits von seiner Krebsdiagnose wusste. Im Herbst 2023 war bei ihm eine seltene Krebsform, ein Tumor am Dünndarm, festgestellt worden. Dennoch gewann Dalin die Solo-Weltumseglung in der Weltrekordzeit von 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden mit seiner Imoca-Jacht Macif. Der Hamburger Boris Herrmann war damals Zwölfter geworden.

«Gute Winde, mein Freund»

Dalins Freund und einstiger Rivale Yoann Richomme nahm mit bewegenden Worten Abschied. «Was für einen bemerkenswerten Kampf hast du gegen diese grausame Krankheit geführt. Ich bin zutiefst beeindruckt von deiner Ausdauer und deinem Optimismus, bis hin zu deinen letzten Tagen», schrieb Richomme auf Instagram. «Du wirst vermisst werden, du wirst vermisst werden! Gute Winde, mein Freund.»

Auch 2021 war Dalin nach 80 Tagen als Erster bei der «Vendée Globe» ins Ziel gekommen. Doch am Ende sicherte sich sein Landsmann Yannick Bestaven die Trophäe dank einer Zeitgutschrift von 10 Stunden und 15 Minuten. Er hatte bei der Rettung von Kevin Escoffier geholfen und erhielt dafür einen Zeitbonus.