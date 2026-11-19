Secondhand-Kleidung gilt als klimafreundliche Alternative zu neuen Klamotten. Doch wirklich umweltfreundlich ist sie nur, wenn man ein paar Dinge beachtet. Was Sie wissen sollten.

Dessau-Roßlau (dpa/tmn) – Wer Kleidung Secondhand kauft, schont Ressourcen und tut der Umwelt etwas Gutes: Das hört man immer wieder. Aber ist es wirklich so einfach?

Die kurze Antwort: nicht ganz. «Der Kauf von Secondhand-Kleidung bringt erst einmal keine Ersparnisse. Denn das Kleidungsstück wurde ja schon produziert», sagt Michael Bilharz vom Umweltbundesamt (UBA). Entscheidender ist ihm zufolge daher eines: eine nachhaltige Textilnutzung.

Auf die Herstellung kommt es an

Die Herstellung eines Stoffes ist schließlich die Hauptemissionsquelle bei Kleidung – sie macht etwa 50 Prozent der Emissionen aus.

«Weitere 25 Prozent gehen etwa auf den Baumwollanbau zurück sowie weitere 25 Prozent auf Verpackung und Transport», sagt Michael Bilharz.

«In Summe verursacht die Herstellung eines T-Shirts rund sieben Kilogramm, die einer Jacke rund 55 Kilogramm CO2-Äquivalente.»

Zudem kommen bei der Herstellung pro Kilogramm Stoff bis zu ein Kilogramm Chemikalien zum Einsatz, erklärt Michael Bilharz.

Bei Baumwolle ist außerdem der Wasserverbrauch für den Anbau und die Herstellung sehr hoch.

Wer also Ressourcen und das Klima schonen will, sollte möglichst keine neu produzierte Ware kaufen – auch nicht zusätzlich zu Secondhand-Stücken. Denn: «Ware aus zweiter Hand ist nur dann sinnvoll, wenn diese einen Neukauf verhindert», so Bilharz. «Dazu muss sie lange haltbar sein, damit wir sie lange tragen können.»

Gute Idee: Klamotten lange tragen – und tauschen statt kaufen

Am besten achtet man beim Kauf von Kleidungsstücken also auf Qualität und einen zeitlosen Stil. Wer einzelne Teile aussortieren will, kann die Kleidung zudem an andere Personen weitergeben – statt sie wegzuwerfen. Dafür kann man etwa eine Kleidertauschparty mit vielen Leuten initiieren, zum Beispiel über Sportvereine, Schulen, Kirchen oder Nachbarschaftsgruppen.

Das Gute dabei: umso mehr Menschen mitmachen, umso besser. Michael Bilharz nennt dafür ein Beispiel aus dem UBA-Kartenspiel «Die Klimawaage»: Tauschen in der Schule 100 Kinder ihre Oberteile, könnten so etwa 500 Kilogramm CO2-Äquivalente eingespart werden. Vorausgesetzt, der Tausch der Oberteile ersetzt einen Neukauf, erklärt Michael Bilharz.

Aber auch wenige Leute können viel erreichen, wenn sie ihre Kleidung mit anderen tauschen: «Wer zehn Kleidungsstücke – etwa T-Shirts und Jeans – aus seinem Schrank durch einen Tausch ersetzt, kann gegenüber Neuware rund 60 bis 270 Kilogramm CO2-Äquivalente einsparen.»

Bei jedem Kauf: Auf Stoff und Siegel achten

Wer sich auf die Suche nach Kleid, Shirts, Pullis, Jacken und Co. macht, kann zudem auf umweltfreundliche Siegel achten. Eine vergleichsweise gute Marktverfügbarkeit haben Michael Bilharz zufolge etwa Siegel wie GOTS (Global Organic Textile Standard) – und für Outdoorkleidung Bluesign. Eine Übersicht zu Textilsiegeln finden Sie auch online unter Siegelkarheit.de.

Außerdem kann man darauf achten, was für Klamotten man sich anschafft. Denn: «Wie viel man genau einspart und so fürs Klima tut, hängt vom Kleidungsstück und seinem Material ab», so Michael Bilharz. Als Orientierungshilfe: Leichter Stoff verursacht meistens weniger Emissionen als schwerer – logisch, für die Herstellung eines T-Shirts braucht es weniger Energie als für einen Wollmantel.

Tipp: Wer mehr über die eigene CO2-Bilanz beim Klamottenkauf erfahren will, kann das online mit dem UBA-Rechner «Meine CO2-Bilanz: Kleidung und Schuhe» tun. Hier kann man beispielhaft die Kleidungsstücke eingeben, die man im letzten Jahr eingekauft hat.