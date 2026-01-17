Zwei Wochen Offroad-Drama durch Saudi-Arabien sind beendet. Nasser Al-Attiyah schreibt sich bei der Dakar erneut in die Siegerliste ein.

Yanbu (dpa) – Nasser Al-Attiyah aus Katar hat zum sechsten Mal die Rallye Dakar gewonnen. Der 55-Jährige triumphierte nach 13 Etappen durch Saudi-Arabien zusammen mit seinem belgischen Navigator Fabian Lurquin erstmals für Dacia. Al-Attiyah hatte schon vor der letzten Etappe nach Yanbu westlich von Medina den Grundstein für seinen Gesamtsieg bei der 48. Auflage gelegt und fuhr nach der Zieldurchfahrt jubelnd Kringel in den Wüstensand.

Der Rallye-Pilot hatte 2004 sein Dakar-Debüt für Mitsubishi gegeben. 2011 (Volkswagen Race Touareg), 2015 (Mini) sowie 2019, 2022 und 2023 (Toyota) gewann er das gefährliche Offroadabenteuer. Auf dem zweiten Platz landeten die Spanier Nani Roma und Alex Haro (Ford), Dritter wurde Mattias Ekström mit seinem Beifahrer Emil Bergkvist (Ford). Das Duo aus Schweden sicherte sich den Sieg auf der Schlussetappe.

Im vergangenen Jahr hatte Navigator Timo Gottschalk aus Brandenburg mit seinem saudi-arabischen Piloten Yazeed Al-Rajhi die Dakar gewonnen. Diesmal musste das Toyota-Duo nach mehreren Zeitverlusten durch Reifenschäden vorzeitig aussteigen.