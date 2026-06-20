Meeting in Indianapolis
Schwimmerin Douglass mit Weltrekord über 50 Meter Freistil
Schwimmerin Kate Douglass
US-Schwimmerin Kate Douglass ist Olympiasiegerin über 200 Meter Brust. Nun verbesserte sie den Weltrekord über 50 Meter Freistil. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

Kate Douglass ist Olympiasiegerin über 200 Meter Brust. Dass sie auch eine andere Disziplin beherrscht, zeigt sie nun eindrucksvoll.

Lesezeit 1 Minute

Indianapolis (dpa) – US-Schwimmerin Kate Douglass hat den Weltrekord über 50 Meter Freistil auf 23,59 Sekunden gesteigert. Beim Meeting in Indianapolis (USA) war die 24-Jährige damit zwei Hundertstelsekunden schneller als die Schwedin Sara Sjöström vor drei Jahren bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka.

Douglass hat bei Olympischen Spielen schon fünf Medaillen geholt und 2024 in Paris Gold über 200 Meter Brust. Über 50 Meter Freistil war sie damals nicht angetreten. Von ihrem Weltrekord zeigte sie sich überrascht. «Das ist Wahnsinn, ich bin immer noch geschockt», sagte Douglass dem Sender NBC. «Das ist viel schneller, als ich jemals dachte, heute Abend zu sein oder überhaupt.» Ihre bisherige Bestzeit stand bei 23,91 Sekunden.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-253444/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren