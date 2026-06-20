Kate Douglass ist Olympiasiegerin über 200 Meter Brust. Dass sie auch eine andere Disziplin beherrscht, zeigt sie nun eindrucksvoll.

Indianapolis (dpa) – US-Schwimmerin Kate Douglass hat den Weltrekord über 50 Meter Freistil auf 23,59 Sekunden gesteigert. Beim Meeting in Indianapolis (USA) war die 24-Jährige damit zwei Hundertstelsekunden schneller als die Schwedin Sara Sjöström vor drei Jahren bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka.

Douglass hat bei Olympischen Spielen schon fünf Medaillen geholt und 2024 in Paris Gold über 200 Meter Brust. Über 50 Meter Freistil war sie damals nicht angetreten. Von ihrem Weltrekord zeigte sie sich überrascht. «Das ist Wahnsinn, ich bin immer noch geschockt», sagte Douglass dem Sender NBC. «Das ist viel schneller, als ich jemals dachte, heute Abend zu sein oder überhaupt.» Ihre bisherige Bestzeit stand bei 23,91 Sekunden.