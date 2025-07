Singapur (dpa) – Mit besonderem Wärme-Training hat sich das Team der deutschen Freiwasserschwimmer auf die große Hitze bei den Weltmeisterschaften in Singapur vorbereitet. In speziellen Hitzekammern absolvierten die Sportler Einheiten auf dem Fahrrad. «Wir haben da sehr intensive Einheiten gemacht in der Hitzekammer bei 39 Grad. Das war schon knallhart», berichtete Bundestrainer Bernd Berkhahn in einer Medienrunde.

Zudem simulierten die Athleten die erwarteten Bedingungen im Meer am Palawan Beach im extra warmen Trainingsbecken. Bei der WM rechnen sie mit Luft- und Wassertemperaturen um jeweils rund 30 Grad Celsius.

Regelwerk legt Obergrenze der Temperatur fest

«Die Bedingungen sind nicht einfach. Wenn dann mal ein Rennen in die Hose geht, ist das auch nicht unbedingt ein Verschulden des Sportlers», sagte Berkhahn. «Die Temperaturen sind eine begrenzende Größe. Bei solchen Temperaturen kann man nicht Vollgas schwimmen.»

In den Regeln des Weltverbandes World Aquatics ist festgelegt, dass das Wasser für Freiwasserwettkämpfe höchstens 31 Grad warm sein darf. Zuletzt betrug die Temperatur laut Berkhahn bereits 30,5 Grad.